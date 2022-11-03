3 листопада 1937 року було розстріляно Леся Курбаса та Миколу Куліша. Загалом таких розстріляних було понад 1000. "Розстріл Відродження" був присвячений 20-річниці жовтневої революції.

Про це повідомляють #Букви.

У період із 27 жовтня до 4 листопада 1937 року в карельському урочищі Сандармох радянська влада розстріляла 290 українців. Серед них були вчені, культурні, державні діячі, священнослужителі.

Через це Сандармох називають “українською Голгофою”, або місцем загибелі “розстріляного відродження.”

3 листопада 1937 року радянська влада розстріляла осіб, які у “розстрільних списках” були позначені як “українські буржуазні націоналісти”.

Серед тих, кого вбили того дня — Лесь Курбас та Микола Куліш.

Лесь Курбас — український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач. Режисер та керівник театру “Березіль”. Сучасник російських театральних діячів Таїрова та Станіславського, критики вважали Курбаса вищим за них. Однак Радянський Союз не дав українцеві створити свою школу.

Микола Куліш — український драматург, основоположник театру абсурду в українській драматургії. Вів багаторічну плідну співпрацю із трупою театру “Березіль” і його режисером, уродженцем Галичини Лесем Курбасом, який став його другом і побратимом

Микола Куліш у розстрільному списку значився 177-м, а Лесь Курбас – 178-м, тому вважається, що їх було вбито однією кулею.

Розстрілювали українську інтелігенцію 1930-их років НКВДист Михайло Матвєєв зі своїм помічником. Вони розстрілювали “Соловецький етап”. Це 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення.

Окрім Куліша та Курбаса, у Сандармох було розстріляні письменник та лідер неокласиків Микола Зеров, письменник Марко Вороний, письменник Валер’ян Підмогильний, політик Сергій Грушевський, політик, прем’єр-міністр УНР Володимир Чехівський, письменники та громадські й культурні діячі Антон, Остап і Богдан Крушельницькі, поет Павло Филипович, поет Олекса Влизько, Валер’ян Поліщук, актор Олекса Слісаренко, письменник Михайло Яловий та інші.