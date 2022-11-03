3 листопада в Україні відзначаються День ракетних військ і артилерії. Сьогодні ми вшановуємо мужність українських захисників, які щодня обороняють наші землі від ворога.

Про це повідомляють #Букви.

Свято встановлено Указом Президента України від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська та артилерія — рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет.

Історія походження святкування Дня ракетних військ і артилерії

Історія Дня ракетних військ і артилерії розпочалася в часи СРСР у 1964 році. Тоді його встановили указом президії Верховної Ради СРСР від 17 листопада 1964 року. Зауважимо, що дату на початок операції зі звільнення Києва 1943 року.

Втім, після розпаду СРСР в Україні свято офіційно не відзначали, адже Російська Федерація стала правонаступницею СРСР та свята. Офіційно святкування поновили в 1997 році: “Ураховуючи важливу роль ракетних військ і артилерії в зміцненні обороноздатності держави, постановляю. Установити в Україні свято — День ракетних військ і артилерії, яке відзначати щорічно 3 листопада”, — йшлося в указі Президента України.

Відтоді в Україні щорічно вшановують роль сучасних українських ракетних військ та артилерії в захисті української держави.

Ракетні війська та артилерія сьогодні

Варто зазначити, що ракетні війська та артилерія є головним засобом вогневого ураження противника в Сухопутних військах. До прикладу, HIMARS, які цього літа допомогли українським військам зупинити криваве просування Росії. З минулого місяця українці повернули територію на сході своєї країни та розгромили російські війська на півдні.

Російській артилерії, як і більшості подібних систем із часів Першої світової війни, бракує точності. Щоби знищити ціль, війська зазвичай зрівнюють із землею все навколо. Аналітики кажуть, що російські сили в Україні кидають десятки снарядів на 0,4 км, щоби вразити одну ціль.

Насамперед, ракетні війська та артилерія призначені для знищення елементів системи високоточної зброї, ворожої артилерії, танків, БМП, протитанкових та інших вогневих засобів, живої сили, вертольотів на посадкових майданчиках, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління тощо.

До складу ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ належать військові частини тактичних ракет, реактивної, гаубичної, гарматної та протитанкової артилерії, а також артилерійської розвідки.

Привітання Головнокомандувача ЗСУ

“Наші артилеристи сьогодні кращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні в провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто”, — написав Валерій Залужний.

За його словами, попри вогневу перевагу росіян, ЗСУ дають йому гідну відсіч: “Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість”, — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також подякував воїнам ракетних військ і артилерії за службу, зауваживши, що вони бережуть кров піхоти, зупиняють ворожий наступ і створюють умови для просування наших військ уперед.

День інженерних військ України

Також 3 листопада своє професійне свято відзначають інженерні війська. Це свято було започатковано в 1999 році. У воєнний час атаку розпочинають саме інженерні війська, вони забезпечують мотострілкам та танкістам просування вперед.

Інженерні війська ― це вид Спеціальних військ Збройних сил України, які виконують завдання на фронті та в тилу під час бойових дій. Ці військові допомагають вирішувати логістичні або захисні завдання.

Водночас інженерні війська супроводжують різні підрозділи, від піхоти та моторизованих до аеромобільних та повітряних сил.

Крім того, вони одними з перших вступають у бій. Наприклад, прокладають проходи в мінних полях для просування піхоти й техніки, знешкоджують вибухові пристрої, розчищають дороги від загороджень і завалів та наводять необхідні переправи через водні перешкоди.