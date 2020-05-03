3 травня в світі відзначають День друку, День Сонця, День спаму і багато іншого.

Про це розповідають #Букви.

3 травня в США святкують День кексів з малиною, День медитації в саду, День благословення велосипедів, День паранормальних явищ, День шоколадного заварного крему, у Франції – Свято папуги, в Японії – День Конституції, в Литві – День матері, в Польщі – Свято третього травня, або День Конституції, в Іспанії – Свято травневих хрестів.

Пам’ятні дати та події

У 1494 році іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Ямайку.

У 1904 році американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.

У 1908 році в 25 км від Бейрута (Ліван) на пагорбі Харисса була встановлена ​​величезна біла скульптура Діви Марії, яку стали називати Ліванської Богоматір’ю, або Пресвятою Дівою Харісской.

У 1937 році роман Маргарет Мітчелл “Віднесені вітром” отримав Пулітцерівську премію.

У 1960 році набула чинності Угода про Європейську асоціацію вільної торгівлі.

3 травня в 1978 році було відправлено перше офіційно зареєстроване небажане рекламне повідомлення – спам.

Що сьогодні святкують християни

Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Трихини. У народі день назвали Федір Неводник. Існує повір’я, що в цей день душі мертвих предків тужать по родичах і земного життя і приходять в наш світ. Але, щоб душа могла пройти через перешкоду між світами, потрібно її гукає і голосити.

В третю неділю після Великодня Церква вшановує святих жінок-мироносиць, котрі не побоялися до останнього перебувати з Христом і залишилися вірними Йому і до, і після страти. Вони ж були першими, хто дізнався і про Його Воскресіння. Це – Марія Магдалина, Марія Клеопова, Саломія, Іоанна, Марфа і Марія, Сусанна та інші.

Заборони та прикмети

Рибалкам сьогодні не можна ловити рибу – вважається великим гріхом;

Не можна сваритися – можна розбудувати душі померлих предків;

Не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, можна тільки поминати померлих;

Якщо в цей день тепло і сухо – земля готова до посіву.

3 травня іменини іменини у Олександра, Григорія, Феодора, Анастасії та Гавриїла.