Про це розповідають #Букви.
3 травня в США святкують День кексів з малиною, День медитації в саду, День благословення велосипедів, День паранормальних явищ, День шоколадного заварного крему, у Франції – Свято папуги, в Японії – День Конституції, в Литві – День матері, в Польщі – Свято третього травня, або День Конституції, в Іспанії – Свято травневих хрестів.
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Пам’ятні дати та події
У 1494 році іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Ямайку.
У 1904 році американський винахідник Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.
У 1908 році в 25 км від Бейрута (Ліван) на пагорбі Харисса була встановлена величезна біла скульптура Діви Марії, яку стали називати Ліванської Богоматір’ю, або Пресвятою Дівою Харісской.
У 1937 році роман Маргарет Мітчелл “Віднесені вітром” отримав Пулітцерівську премію.
У 1960 році набула чинності Угода про Європейську асоціацію вільної торгівлі.
3 травня в 1978 році було відправлено перше офіційно зареєстроване небажане рекламне повідомлення – спам.
Що сьогодні святкують християни
Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять преподобного Феодора Трихини. У народі день назвали Федір Неводник. Існує повір’я, що в цей день душі мертвих предків тужать по родичах і земного життя і приходять в наш світ. Але, щоб душа могла пройти через перешкоду між світами, потрібно її гукає і голосити.
В третю неділю після Великодня Церква вшановує святих жінок-мироносиць, котрі не побоялися до останнього перебувати з Христом і залишилися вірними Йому і до, і після страти. Вони ж були першими, хто дізнався і про Його Воскресіння. Це – Марія Магдалина, Марія Клеопова, Саломія, Іоанна, Марфа і Марія, Сусанна та інші.
Заборони та прикмети
Рибалкам сьогодні не можна ловити рибу – вважається великим гріхом;
Не можна сваритися – можна розбудувати душі померлих предків;
Не можна планувати важливі справи, призначати весілля і хрестини, можна тільки поминати померлих;
Якщо в цей день тепло і сухо – земля готова до посіву.
3 травня іменини іменини у Олександра, Григорія, Феодора, Анастасії та Гавриїла.