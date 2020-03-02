Про це йдеться в порядку денному.

Законом передбачається, що ряд чиновників часів екс-президента Віктора Януковича не можуть займати посади в державних органах влади.

Засідання розпочнеться о 10:00. Питання закону про люстрацію стоїть першим на порядку денному.

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Набуло чинності рішення ЄСПЛ щодо виплати компенсацій люстрованим чиновникам

17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення, що звільнення держслужбовців на підставі цього закону призвело до порушення їх прав. Міністр юстиції Денис Малюська в грудні заявив, що уряд буде ініціювати перегляд закону.

Закон “Про очищення влади” вступив в силу у жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції.

На даний момент рішення немає.

  • 18 січня 2020 року Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини. Скарга не була задоволена.
  • 11 июля Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, спикера Верховной Рады, Генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
  • Законопроект об изменении закона о люстрации разработал экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.