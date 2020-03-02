Про це йдеться в порядку денному.

Законом передбачається, що ряд чиновників часів екс-президента Віктора Януковича не можуть займати посади в державних органах влади.

Засідання розпочнеться о 10:00. Питання закону про люстрацію стоїть першим на порядку денному.

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17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення, що звільнення держслужбовців на підставі цього закону призвело до порушення їх прав. Міністр юстиції Денис Малюська в грудні заявив, що уряд буде ініціювати перегляд закону.

Закон “Про очищення влади” вступив в силу у жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції.

На даний момент рішення немає.