Кожна нова технологія активно обростає міфами або викривленою інформацією. Результат — непорозуміння у клієнтів і страх перед чимось новим. До того ж продаж ліків онлайн заборонений законодавством, у той час для покупців доступне замовлення ліків з можливістю доставлення у руки кур’єром. Тож яка інформація, що гуляє мережею, насправді не відповідає дійсності?

Міф №1: якість ліків гірша, ніж у звичайній аптеці

Те, яким чином ви попросили фармацевта продати вам ліки, не впливає на їхню якість. Наприклад, ви вибираєте найближчу аптеку з препаратами за вигідною вартістю на Doc.ua. Ліки, які ви забираєте тут або вам доставляє у руки кур’єр, знаходяться на тому ж складі з тією ж самою фізичною адресою.

Тож замовлення у мережі ніяк не може вплинути на якість препаратів. До того ж працівники аптеки регулярно проводять ревізії, щоб знайти протерміновані ліки й вилучити їх з продажу.

Міф №2: ціни при онлайн-замовленні набагато вище

В реальності замовлення онлайн чи у точці продажу ніяк не впливає на ціноутворення ліків. Тим паче держава використовує деякі інструменти для регулювання цін. У розділі «Аптека Doc.ua» ви можете:

шукати потрібний товар у всьому місті;

порівнювати вартість на одне й те саме дозування в різних аптеках;

вибирати найближчу локацію з найнижчими цінами.

При цьому вартість препарату часто залежить від дати поставлення, наприклад. Тож замовлення онлайн, навпаки, розв’язує проблему з високими цінами.

Міф №3: замовлення онлайн — це складно й довго

Багато людей відмовляються від замовлень через спеціалізовані платформи, адже вважають процес занадто складним і незручним. Насправді ж для швидкого бронювання ліків треба всього декілька хвилин.

МОЗ рекомендує обласним адміністраціям сприяти розвитку онлайн-бронювання ліків. Для зручності можна використовувати не тільки сайт, а і мобільний застосунок. Тут фактично за пару кліків можна оформити замовлення, обравши тип доставлення й локацію. Тож нічого складного у бронюванні товарів немає, а ви значно економите свій час.