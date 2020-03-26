Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Протягом минулого тижня більше ніж 3 млн осіб у США залишилися без роботи та звернулися по допомогу з безробіття. Ця кількість майже в 5 разів перевищила рекорд, встановлений в 1982 році — тоді на гіршому тижні кількість заявок на допомогу становила 695 тисяч. Причиною для такого різкого стрибка кількості безробітних стала пандемія COVID-19 та пов’язаний з нею карантин.
Дані вражають, але вони не відображають масштаб проблеми: хвиля звільнень привела до того, що телефонні лінії та комп’ютерні сервери міністерства праці перевантажені й багато людей не можуть подати свої заявки.
Під час минулої кризи в США, яка почалася наприкінці 2007 та тривала в 2008 році, середня кількість заявок на допомогу з безробіття в тиждень становила близько 600 тисяч. Відтоді середній щотижневий показник тримався на рівні 345 тисяч. Лишень три тижні тому міністерство опрацювало рекордно низьку кількість заявок — майже 200 тисяч.
Протягом останніх п’яти років роботу втратили майже 26 млн американців. За прогнозами цього тижня кількість безробітних в зв’язку з пандемією сягне 4,7 млн.
Для того, щоб проілюструвати, наскільки сильною виявилася хвиля звільнень, The New York Times склав діаграму:
Станом на 26 березня кількість підтверджених випадків COVID-19 в США досягла 79 785. Більше тисячі пацієнтів загинули, а кількість видужалих ледь перевищує шість сотень. Епідеміологи прогнозують, що за три тижні буде пік смертності від коронавірусу. У країні введено карантин,
Пандемія коронавірусу швидкими темпами спустошує економіку країну. Напередодні Сенат США прийняв пакет надзвичайної допомоги на суму 2,2 трлн доларів. Він включає в себе допомогу в сумі $ 1200. для кожного дорослого американця і по $ 500 на неповнолітніх. $ 500 мільярдів виділено на допомогу підприємствам, штатам і містам. Для малих підприємств буде виділено $ 367 млрд. Лікарні отримають $ 130 мільярдів. Очікується, що ці заходи допоможуть підтримувати економіку США протягом троьх місяців.
Одночасно з ростом випадків COVID-19 американський лідер Дональд Трамп заявив про намір скасувати карантинні заходи у зв’язку з пандемією до Великодня, 12 квітня. На брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що сподівається 19 днів буде достатньо, щоб налагодити ситуацію в країні.
Раніше Трамп пояснював, що рішення відмовитися від карантинних заходів пов’язано з необхідністю “відкрити країну для бізнесу” та відновлювати економіку.
“Очевидно, цифри будуть збільшуватися з часом, а потім вони почнуть зменшуватися. І ми збираємося відкрити нашу країну для бізнесу, тому що наша країна має бути відкритою та працювати з іншими, але особливо з нашими працівниками. І двигун всієї цієї системи — у нас мають бути компанії. І ці компанії люблять наші працівники, тому що вони платять більшу зарплату і великі, великі суми нашим працівникам. І ми скоро все почнемо. Сподіваюся, дуже, дуже скоро”, — сказав Трамп.
За словами Трампа, США зможе “зробити дві речі одночасно” — боротися з COVID-19 та відновлювати економіку.
“Але ми можемо зробити дві речі одночасно. Скажу так: наша країна багато чому навчилася. Ми дізналися про соціальне дистанціювання. Ми дізналися про руках. … І ми можемо почати думати про те, що, наприклад, деякі частини нашої країни дуже слабо порушені. Дуже маленькі цифри”, — заявив він.
- Епідеміологи розповіли, як буде поширюватися коронавірус, якщо карантин в США буде скасований до Великодня.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.