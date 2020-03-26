Минулого тижня через карантин, введений у США в зв'язку з пандемією COVID-19, без роботи залишилися щонайменше 3 млн осіб. Кількість безробітних продовжує зростати.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Протягом минулого тижня більше ніж 3 млн осіб у США залишилися без роботи та звернулися по допомогу з безробіття. Ця кількість майже в 5 разів перевищила рекорд, встановлений в 1982 році — тоді на гіршому тижні кількість заявок на допомогу становила 695 тисяч. Причиною для такого різкого стрибка кількості безробітних стала пандемія COVID-19 та пов’язаний з нею карантин.

Дані вражають, але вони не відображають масштаб проблеми: хвиля звільнень привела до того, що телефонні лінії та комп’ютерні сервери міністерства праці перевантажені й багато людей не можуть подати свої заявки.

Під час минулої кризи в США, яка почалася наприкінці 2007 та тривала в 2008 році, середня кількість заявок на допомогу з безробіття в тиждень становила близько 600 тисяч. Відтоді середній щотижневий показник тримався на рівні 345 тисяч. Лишень три тижні тому міністерство опрацювало рекордно низьку кількість заявок — майже 200 тисяч.

Протягом останніх п’яти років роботу втратили майже 26 млн американців. За прогнозами цього тижня кількість безробітних в зв’язку з пандемією сягне 4,7 млн.

Для того, щоб проілюструвати, наскільки сильною виявилася хвиля звільнень, The New York Times склав діаграму: