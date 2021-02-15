Українські випускники старших класів серйозно замислюються, куди піти вчитися. Гідну конкуренцію національним вишам складають польські. Це і європейський диплом, і "світ подивитися", і спеціальність, що має попит. Річ у тім, що багатьох напрямків, яким успішно навчають у Польщі вже не перший рік, в українських ВНЗ немає. Ми продовжуємо “штампувати” юристів, економістів, філологів.

Навчання у країни-сусіда комп’ютеризоване та наближене до реалій. Вам, швидше, знадобиться заміна тачскріна на смартфоні, щоб працювати на ньому у документах, ніж “ксерокопіювати” один підручник у 30 копіях на групу.

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Але повернемося до топових спеціальностей. Що, наприклад, пропонує мережа Університетів ВСБ у Польщі? Про 3 незвичайних факультети — далі.

Англійська у бізнесі

Гідна конкуренція філологічним факультетам. Тут студенти навчаються не тільки розмовляти та читати англійською, але й застосовувати мову в роботі, вивчають професійну економічну термінологію. Все це у комплексі з найпотужнішою економічною теорією та практикою.

Після закінчення навчання вони компетентні у перекладі складної документації, синхронному перекладі на переговорах, можуть вести власні справи за кордоном без необхідності наймати перекладача (та/або економіста). Таких спеців випускають спеціально для роботи у міжнародних корпораціях.

Мікробізнес

Чому ведення власного бізнесу в Україні викликає стільки запитань? Підприємці-початківці багато помиляються — неправильно вибирають КВЕДи, профукують бізнес-ідеї, прострочують податки, плутаються у бухгалтерії. Чому? Все просто: цього не вчать в українських вишах, проте вчать у польських.

Наприклад, навчання у Польщі на факультеті “Мікробізнесу” дозволяє відкрити власну справу (будь-яку) з нуля та займатися мікро-фірмою самостійно: від реєстрації до наймання/звільнення співробітників. Випускники компетентні у питаннях права, бухгалтерії, маркетингу, податкового законодавства.

Інформатика у бізнесі

Вибравши цю спеціалізацію, можна навчитися створювати корисні бізнесові технології та системи їхнього захисту. У навчанні також присутній мікс економіки та ІТ: випускники вміють створювати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення, яке потім використовують на підприємствах для автоматизації процесів.

І, звісно, після закінчення вишу без роботи ніхто залишиться: велика частина напрямків у навчанні створюються під нагальні потреби Польщі на ринку праці.