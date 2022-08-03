3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна, а у Республіці Нігер та на Ямайці 3 серпня - День незалежності.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна. Кавун – смачна і корисна ягода яка 92% складається з води.

День кавуна вперше почали відзначати в США. Там 3 серпня щорічно відзначають Національний День кавуна. Головний експортер цієї ягоди – Китай, а головний споживач – США. Зате Японії немає рівних за кількістю найдивніших сортів кавунів. Там вивели квадратні кавуни, кавуни у вигляді піраміди, кавуни з жовтою м’якоттю і кавуни-крихти діаметром 10 см.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Нігер – День незалежності

Ямайка – День незалежності

Цього дня у світі:

1492 — Христофор Колумб вирушив у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1778 — відкрився “La Scala”, італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім’я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці, Санта-Марія делла Скала.

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1904 — члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.

1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1913 — поліція Російської імперії заборонила футбольний матч в Касимові, мовляв, це скупчення народу є незаконними зборами.

1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни звільнили від росіян Володимир-Волинський.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1929 — у Ростові-на-Дону почала працювати перша в СРСР автоматична телефонна станція на 6 000 номерів, яка була збудована за підтримки шведської фірми “Ericsson”.

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА).

1952 — у Гельсінкі пройшла церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор, в яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.

1957 — під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.

1988 — достроково з радянської в’язниці звільнений німець Матіас Руст, який приземлив свій літак на Красній площі Москви.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався “Допомога для хапання круглої дверної ручки”).

2000 — Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

2014 — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стався землетрус магнітудою 6,3. Загинули як мінімум 150 осіб, багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації. Гіпоцентр землетрусу зафіксовано на глибині 10 км.

Яке сьогодні церковне свято:

3 серпня церква вшановує пам’ять святого пророка Єзекіїля, Онуфрія Печерського та преподобного Симеона Палестинського.

Прикмети:

Холодна ніч – зима буде ранньою і морозною.

Грозовий дощ – осінь буде сирою.

Сорока голосно кричить – зима буде теплою.

Багато жолудів – наступний рік буде вдалим.

Павук не плете павутину – скоро задощить.

Великі купи на мурашниках – чекай холодної зими.

Сильні роси – буде поганий врожай льону.

Традиції:

На Онуфрія наші предки прибирали зерно в льохи і сараї, лагодили комори і міняли гнилі дошки.

3 серпня заведено впускати кішку в будинок – вважається, що тварина принесе благополуччя і вижене хвороби.

Також не можна купатися у водоймах з цієї дати, інакше захворієте.

Цього дня іменини відзначають:

Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон.