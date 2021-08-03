Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.
1778 — відкрився La Scala, італійський оперний театр у Мілані.
1795 — заснована Паризька консерваторія.
1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.
1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський.
1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.
1929 — у Ростові-на-Дону почала працювати перша в СРСР автоматична телефонна станція на 6 000 номерів, яка була збудована при підтримці шведської фірми Ericsson.
1949 — набрав чинності статут Ради Європи.
1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА).
1957 — під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.
1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.
1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 3 серпня вшановує пам’ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля.
Прикмети погоди:
ніч холодна – до морозної і ранньої зими;
гроза – до сирої осені;
багато жолудів – попереду вдалий рік;
багато роси – до неврожаю льону.
Іменини святкують: Іван, Євген, Семен, Лідія, Никодим.