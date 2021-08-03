Сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають День кавуна.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1778 — відкрився La Scala, італійський оперний театр у Мілані.

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1929 — у Ростові-на-Дону почала працювати перша в СРСР автоматична телефонна станція на 6 000 номерів, яка була збудована при підтримці шведської фірми Ericsson.

1949 — набрав чинності статут Ради Європи.

1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА).

1957 — під керівництвом Сергія Корольова зроблений запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 3 серпня вшановує пам’ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля.

Прикмети погоди:

ніч холодна – до морозної і ранньої зими;

гроза – до сирої осені;

багато жолудів – попереду вдалий рік;

багато роси – до неврожаю льону.

Іменини святкують: Іван, Євген, Семен, Лідія, Никодим.