Сьогодні, 3 серпня, світ відзначає День кавуна і День поцілунків з дзеркалом. У США - День купки горіхів, в Нігері - День посадки дерев, День незалежності, в Венесуелі - День прапора, в Замбії - День фермера, в Сальвадорі - День Сан-Сальвадора, в Ісландії - День торгівлі, в Канаді - Цивільний свято, День британської Колумбії, в Гвінея-Бісау - День жертв колонізації, в Австралії - День пікніка на Північній території, в Непалі - Свято Священної Нитки "Джанай пурніма".

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати

У 1492 році експедиція Христофора Колумба вийшла з міста Палос-де-ла-Фронтера на трьох каравелах – “Санта-Марія”, “Нінья” і “Пінта” – в пошуках морського шляху в Азію.

У 1778 в Мілані відкрили будівлю опери “Ла Скала”.

У 1795 році заснували Паризьку консерваторію.

У 1882 році Конгрес США заборонив в’їзд в країну лунатикам, злочинцям і божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

У 1908 році у Філадельфії відкрили метро.

У 1958 році американська підводний човен “Nautilus” вперше в історії досягла Північного полюса під водою.

1959 – в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.

1971 – Пол Маккартні створив рок-гурт Wings.

У 2004 році запустили автоматичну міжпланетну станцію MESSENGER для дослідження Меркурія.

Яке церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля. У народі день називають Онуфрій Мовчазний.

Що сьогодні не можна робити

У цей день все потрібно робити мовчки, в тиші, інакше можуть наздогнати неприємності і хвороби.

Прикмети на 3 серпня

на Онуфрія під час роботи не можна розмовляти;

рясні роси на Онуфрія – до мізерного урожаю льону;

на Онуфрія роса лежить до полудня.

Іменини святкують: Анна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.