Про це розповідають #Букви.
Пам’ятні дати
У 1492 році експедиція Христофора Колумба вийшла з міста Палос-де-ла-Фронтера на трьох каравелах – “Санта-Марія”, “Нінья” і “Пінта” – в пошуках морського шляху в Азію.
У 1778 в Мілані відкрили будівлю опери “Ла Скала”.
У 1795 році заснували Паризьку консерваторію.
У 1882 році Конгрес США заборонив в’їзд в країну лунатикам, злочинцям і божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.
У 1908 році у Філадельфії відкрили метро.
У 1958 році американська підводний човен “Nautilus” вперше в історії досягла Північного полюса під водою.
1959 – в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.
1971 – Пол Маккартні створив рок-гурт Wings.
У 2004 році запустили автоматичну міжпланетну станцію MESSENGER для дослідження Меркурія.
Яке церковне свято
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля. У народі день називають Онуфрій Мовчазний.
Що сьогодні не можна робити
У цей день все потрібно робити мовчки, в тиші, інакше можуть наздогнати неприємності і хвороби.
Прикмети на 3 серпня
- на Онуфрія під час роботи не можна розмовляти;
- рясні роси на Онуфрія – до мізерного урожаю льону;
- на Онуфрія роса лежить до полудня.
Іменини святкують: Анна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.