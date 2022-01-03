3 січня святкують День народження соломинки для коктейлю, фестиваль сну та День проти приниження.

Про це повідомляють #Букви.

Фестиваль сну святкують задля нормалізації режиму дня після безсонних новорічних ночей; першу штучну соломинку для коктейлю створив Марвін Стоун, власник фабрики з виробництва паперових мундштуків для цигарок, саме 3 січня її було запатентовано.

Православні християни у цей день вшановують пам’ять Прокопія Вятського, а також день пам’яті митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра.

Пам’ятні події:

У 2015 році ісламісти-члени організації Боко Харам знищили місто Бага (Нігерія) і вбили понад 2000 осіб.

У 1993 році Сполучені Штати Америки та Росія підписали договір про подальше скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки.

У 1992 році Сінгапур, Єгипет, Непал і Малайзія визнали незалежність України.

1977 рік – був публіці був представлений перший комп’ютер компанії Apple.

У 1925 році Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.

1919 рік – Українська Національна Рада прийняла постанову про з’єднання ЗУНР (Західно-Української Народної Республіки) з УНР (Українською Народною Республікою).

У 1521 Папа Римський Лев Х відлучив від церкви Мартіна Лютера. Причиною цьому стала публікація знаменитих 95 тез про боротьбу зі зловживанням церкви – праця, яка змінила історію Європи.

Сьогодні народилися:

У 1969 році народився Міхаель Шумахер – семиразовий чемпіон з автоперегонів у класі Формула-1.

У 1956 народився Мел Гібсон – голівудський актор, режисер, сценарист і продюсер.

У 1946 році народився Джон Пол Джонс – басист британського рок-гурту Led Zeppelin.

У 1904 році народився Олександр Арутюнов – засновник української школи нейрохірургів.

У 1892 році народився Джон Рональд Руел Толкін – видатний англійський письменник, автор знаменитих фентезійних романів “Володар Перснів” і “Гобіт”.

Прикмети 3 січня:

Якщо надворі холодно та мало снігу – літо буде сухим і жарким.

Якщо снігу багато на землі – рік буде родючим.

Якщо світанок червоний – скоро буде заметіль.

Іменини святкують: Прокіп, Петро, Фемістокл, Юліана (Уляна), Сергій, Феофаній.