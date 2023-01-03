Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні електроенергії знижене. Отже, обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями”, — йдеться в повідомленні.

На вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому, диспетчерський центр “Укренерго” довів ліміти споживання до областей на другу половину доби для забезпечення балансу в енергосистемі, пояснили енергетики.

“Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових”, — додали в “Укренерго”.

Виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергомісткими приладами почергово. Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов відновлювати пошкоджене”, — зазначили енергетики.