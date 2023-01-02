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3 січня на орбіту Землі виведуть український наносупутник, створений до 30-річчя Незалежності України

3 січня у США виведуть на орбіту Землі український наносупутник PolyITAN-HP-30 за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії «SpaceX». Старт ракети-носія має відбутися о 16:56 за київським часом. 

Вівторок, 3 січня 2023, 00:04
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Супутник був створений до 30-річчя Незалежності України науковцями Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Запуск відбудеться з мису Канаверал. Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Доставлення здійснили завдяки спонсорській допомозі компанії “Боїнг Україна”, тоді як спінофф-компанія Технічного університету Делфт (Нідерланди) взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос. Державне космічне агентство України сприяло розв’язанню питань логістики та експорту.

З 16.00 за київським часом на офіційному YouTube-каналі КПІ розпочнеться пряма трансляція виведення супутника на орбіту. Долучитися до прямої трансляції можна за посиланням.

Довідка. PolyITAN-HP-30 – це типовий двоблочний наносупутник кубічнох форми формату 2U CubeSat. На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

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