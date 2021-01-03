3 січня у світі відзначаються День пам'яті княгині Ольги, День бенгальських вогнів, День народження соломинки для коктейлів, Memento Mori Day.

Про це розповідають #Букви.

У США – День вишні в шоколаді, Фестиваль сонного дня, День жінок у рок-н-ролі, День ганьби, в Японії – Фестиваль Тамасесері, в Естонії – День пам’яті борців Визвольної війни, у Буркіна-Фасо – День революції, в Індонезії – День Міністерства у справах релігії.

Цей день в історії:

1431 — бургундський герцог продав за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля.

1521 — Папа Римський Лев Х відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.

1888 — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу).

1919 — Українська Національна Рада схвалила постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.

1924 — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знайшла головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг відкрили, всередині виявилася золота труна з мумією Тутанхамона.

1925 — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.

1957 — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник.

1958 — острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднані у Вест-Індську Федерацію.

1959 — через 218 років після відкриття європейцями і через 92 роки після придбання у Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.

1992 — Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні стосунки з США.

1992 — командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять Прокопія Вятського – юродивого християнського святого. Вважалося, якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть зайти у ваш дім.

Що не можна робити:

Не варто підглядати чи підслуховувати.

Не можна кричати і занадто голосно говорити.

Народні прикмети:

3 січня виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

Якщо світанок червоний – скоро почнеться заметіль.

Якщо снігу мало, але морози сильні – літо буде посушливим і спекотним.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Цього дня іменини святкують: Петро, Прокіп, Уляна (Юліана), Фемістокл, Феофан.