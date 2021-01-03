Про це розповідають #Букви.
У США – День вишні в шоколаді, Фестиваль сонного дня, День жінок у рок-н-ролі, День ганьби, в Японії – Фестиваль Тамасесері, в Естонії – День пам’яті борців Визвольної війни, у Буркіна-Фасо – День революції, в Індонезії – День Міністерства у справах релігії.
Цей день в історії:
1431 — бургундський герцог продав за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля.
1521 — Папа Римський Лев Х відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.
1888 — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу).
1919 — Українська Національна Рада схвалила постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.
1924 — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знайшла головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг відкрили, всередині виявилася золота труна з мумією Тутанхамона.
1925 — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.
1957 — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник.
1958 — острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднані у Вест-Індську Федерацію.
1959 — через 218 років після відкриття європейцями і через 92 роки після придбання у Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.
1992 — Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.
1992 — Україна встановила дипломатичні стосунки з США.
1992 — командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписав наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу у Москві і підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України. Наказ був скасований І. Касатоновим 10 січня 1992 року.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять Прокопія Вятського – юродивого християнського святого. Вважалося, якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть зайти у ваш дім.
Що не можна робити:
Не варто підглядати чи підслуховувати.
Не можна кричати і занадто голосно говорити.
Народні прикмети:
3 січня виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.
Якщо світанок червоний – скоро почнеться заметіль.
Якщо снігу мало, але морози сильні – літо буде посушливим і спекотним.
Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.
Цього дня іменини святкують: Петро, Прокіп, Уляна (Юліана), Фемістокл, Феофан.