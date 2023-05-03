3 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день свободи преси: відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана не випадково. Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли “Віндхукську декларацію”, у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.
День Сонця: Сонце, вітер, морські хвилі і біомаса є енергетичною сировиною, яка постійно оточує нас і яку легко використовувати. Її не треба видобувати з землі. Вона не призводить до утворення радіоактивних відходів, а токсичних не дає зовсім. Це відновлювальна енергія. Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), починаючи з 1994 р., на добровільній основі організовує щорічний День Сонця.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Польща – Національне свято Конституції 3 травня 1791 року; День Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі.
- Японія – День конституції
- Туреччина – День збройних сил
- Франція – Свято поезії в Тулузі.
- США – День кексів з малиною і День шоколадного заварного крему. День тварин з обмеженими можливостями.
- Аргентина – День міланеси (страва).
- Гондурас – День архітектора.
Цього дня у світі:
- 1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
- 1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
- 1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
- 1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.
- 1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
- 1991 — у столиці Намібії підписана “Віндхукська декларація”, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
- 1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
- 2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
- 2014 — створено добровольчий батальйон “Айдар”.
Яке сьогодні церковне свято:
3 травня в православному календарі – день пам’яті святого Феодора. Він походив з багатої сім’ї, що жила в Константинополі. Був благочестивим та освіченим. В молодості залишив все мирське, покинув отчий дім та подвизався у пустелі. Стійко виносив всі тяжкості, їв хліб та пив воду, носив власяницю, мало спав. За це Господь наділив його даром творити чудеса.
Прикмети:
- Ясна зоряна ніч – до заморозків.
- Ворони літають над будинком — на погані новини.
- Вже є комарі — буде потепління.
- Грім з грозою – до врожайного року.
Традиції:
- Сьогодні категорично заборонено турбувати воду – вважається, що в цей день прокидається Водяний. З цієї ж причини не можна прати постільну білизну – будуть снитися кошмари.
- В цю дату починали сіяти гарбузи, огірки, кабачки, квасолю.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.
- За даними синоптиків у середу, 3 травня, в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 2 травня.