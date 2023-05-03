російсько-українська війна
08:07 Донеччина: 2 травня росіяни поранили трьох жителей області
07:41 3 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:24 В окремих областях невеликі дощі: прогноз погоди на 3 травня
00:17 У Литві набув чинності Закон про дерадянізацію

02 травня

23:54 Anakonda 23 – у Польщі розпочали наймасштабніші військові навчання року
23:19 Путіна не запросили на коронацію Чарльза ІІІ – Reuters
22:51 Кабмін схвалив рішення про запуск процедури корпоратизації «Енергоатому»
22:33 Болгарія не ввела жодної санкції проти росіян з початку повномасштабної війни: прокуратура країни розслідує причини
22:19 Пекін має підштовхнути Росію до припинення війни проти України – посол США в Китаї
22:03 Росія відверто блокує виконання «зернової угоди» – Одеська ОВА
21:53 Після поранення військовослужбовців призначатимуть на інші посади у ЗСУ – Маляр
21:31 Від початку року українські фермерські господарства залучили понад ₴26 мільярдів кредитів
21:10 Псевдокерівництво ЗАЕС екстрено проситься у «відпустки» на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ – «Енергоатом»
20:42 У Ліверпулі напередодні Євробачення відкрили монумент миру в Україні
20:31 Комісія Мінкульту передала Києво-Печерській лаврі 16 корпусів після користування УПЦ МП у задовільному стані
20:01 Як ChatGPT може допомогти скласти план харчування, зокрема під час дієти – WP
19:59 Потрібно скоротити всі можливі нецільові бюджетні витрати: Порошенко про повернення доплат військовим
19:39 У сеульському музеї студент з‘їв банан, що був частиною артінсталяції вартістю $160 тисяч
19:16 На тимчасово окупованих територіях України росіяни облаштовують нові катівні для утримання цивільних – Генштаб
19:03 Українці зможуть обирати проєкти регіонального розвитку через застосунок «Дія»
18:46 Україна та Польща запустили в роботу міждержавну лінію електропередачі
18:12 Верховний Суд визнав незаконним рішення ВРУ про відсторонення нардепа Гео Лероса від засідань
18:03 У США здійнялася пилова буря: щонайменше шестеро загиблих
17:49 На Оболонському острові археологи підтвердили наявність культурного шару, який потребує дослідження
17:46 Підприємці з Дніпра намагалися вивезти до Ірану вкрадені авіадвигуни
17:33 «Хочу змінити формат»: Спартак Суббота анонсував продовження «Подкаст-терапії»
17:22 У Литві вирішили скасувати надзвичайний стан на кордонах з РФ і Білоруссю

3 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси та День Сонця. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Феодора.

Середа, 3 травня 2023, 07:41
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день свободи преси: відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана не випадково. Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли “Віндхукську декларацію”, у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

День Сонця: Сонце, вітер, морські хвилі і біомаса є енергетичною сировиною, яка постійно оточує нас і яку легко використовувати. Її не треба видобувати з землі. Вона не призводить до утворення радіоактивних відходів, а токсичних не дає зовсім. Це відновлювальна енергія. Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), починаючи з 1994 р., на добровільній основі організовує щорічний День Сонця.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Польща – Національне свято Конституції 3 травня 1791 року; День Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі.
  • Японія – День конституції
  • Туреччина – День збройних сил
  • Франція – Свято поезії в Тулузі.
  • США – День кексів з малиною і День шоколадного заварного крему. День тварин з обмеженими можливостями.
  • Аргентина – День міланеси (страва).
  • Гондурас – День архітектора.

Цього дня у світі:

  • 1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
  • 1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
  • 1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
  • 1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.
  • 1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
  • 1991 — у столиці Намібії підписана “Віндхукська декларація”, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
  • 1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
  • 2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
  • 2014 — створено добровольчий батальйон “Айдар”.

Яке сьогодні церковне свято:

3 травня в православному календарі – день пам’яті святого Феодора. Він походив з багатої сім’ї, що жила в Константинополі. Був благочестивим та освіченим. В молодості залишив все мирське, покинув отчий дім та подвизався у пустелі. Стійко виносив всі тяжкості, їв хліб та пив воду, носив власяницю, мало спав. За це Господь наділив його даром творити чудеса.

Прикмети:

  • Ясна зоряна ніч – до заморозків.
  • Ворони літають над будинком — на погані новини.
  • Вже є комарі — буде потепління.
  • Грім з грозою – до врожайного року.

Традиції:

  • Сьогодні категорично заборонено турбувати воду – вважається, що в цей день прокидається Водяний. З цієї ж причини не можна прати постільну білизну – будуть снитися кошмари.
  • В цю дату починали сіяти гарбузи, огірки, кабачки, квасолю.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.

Теги: 3 травня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook