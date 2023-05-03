3 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси та День Сонця. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Феодора.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день свободи преси: відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана не випадково. Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли “Віндхукську декларацію”, у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

День Сонця: Сонце, вітер, морські хвилі і біомаса є енергетичною сировиною, яка постійно оточує нас і яку легко використовувати. Її не треба видобувати з землі. Вона не призводить до утворення радіоактивних відходів, а токсичних не дає зовсім. Це відновлювальна енергія. Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), починаючи з 1994 р., на добровільній основі організовує щорічний День Сонця.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Польща – Національне свято Конституції 3 травня 1791 року; День Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі.

Японія – День конституції

Туреччина – День збройних сил

Франція – Свято поезії в Тулузі.

США – День кексів з малиною і День шоколадного заварного крему. День тварин з обмеженими можливостями.

Аргентина – День міланеси (страва).

Гондурас – День архітектора.

Цього дня у світі:

1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.

1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.

1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.

1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.

1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

1991 — у столиці Намібії підписана “Віндхукська декларація”, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.

1995 — указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.

2014 — створено добровольчий батальйон “Айдар”.

Яке сьогодні церковне свято:

3 травня в православному календарі – день пам’яті святого Феодора. Він походив з багатої сім’ї, що жила в Константинополі. Був благочестивим та освіченим. В молодості залишив все мирське, покинув отчий дім та подвизався у пустелі. Стійко виносив всі тяжкості, їв хліб та пив воду, носив власяницю, мало спав. За це Господь наділив його даром творити чудеса.

Прикмети:

Ясна зоряна ніч – до заморозків.

Ворони літають над будинком — на погані новини.

Вже є комарі — буде потепління.

Грім з грозою – до врожайного року.

Традиції:

Сьогодні категорично заборонено турбувати воду – вважається, що в цей день прокидається Водяний. З цієї ж причини не можна прати постільну білизну – будуть снитися кошмари.

В цю дату починали сіяти гарбузи, огірки, кабачки, квасолю.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.