3 травня росіяни обстріляли ракетами низку українських міст – деталі

Станом на 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по низці областей України, частину ракет збила ППО.

Про це повідомляють #Букви із посиланням на відкриті джерела.

Так, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про вибухи у місті та закликав містян не виходити з укриттів.

“За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!” – зазначив Козицький.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у частині міста після вибухів перебої з електропостачанням.

“Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції. У частині міста немає електроенергії”, – написав мер.

Пізніше радник голови МВС Антон Геращенко проінформував, що дві крилаті ракети, які летіли на Вінницю, збиті українською ППО.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив збиття двох ракет.

“Два хлопки, які чули вінничани, – це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають”, – заявив Борзов.

Борзов закликав не коментувати у соцмережах інформацію, яка не підтверджена, – дочекатись офіційної.

Водночас голова Долинської міської територіальної громади Кіровоградської області Євген Звіздовський також написав у Facebook про ракетний удар.