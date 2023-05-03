Щорічно 3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси. Сьогодні медійники, правозахисники, активісти у всьому світі вкотре наголошують на важливості свободи слова для забезпечення демократії та захисту прав людини.

Про це повідомляють #Букви.

Вільна преса забезпечує свободу висловлювання, доступ до інформації та незалежність ЗМІ від політичних впливів. На жаль, у багатьох країнах свобода преси є обмеженою або навіть під загрозою.

Так, журналісти можуть стати жертвами насилля через свої розслідування та публікації. На тлі цього міжнародні організації та правозахисні групи активно працюють над забезпеченням вільного висловлювання та захисту журналістів.

У цей день також проводиться Глобальна конференція ЮНЕСКО: “30-та річниця Всесвітнього дня свободи преси, що відзначається цього року, підкреслює вирішальну роль свободи преси та незалежних і різноманітних засобів масової інформації як основоположних для здійснення всіх прав людини”, — йдеться в повідомленні релізі ЮНЕСКО.

Конференція є важливою міжнародною платформою для обговорення проблем, що стосуються свободи преси, а також для розроблення стратегій щодо її захисту та зміцнення.

Аналіз ЮНЕСКО індексів V-Dem (Varieties of Democracy) у 180 країнах вказує на сильний зв’язок між свободою вираження поглядів та станом інших прав людини. Згідно з дослідженням, країни з найвищим рівнем свободи вираження поглядів також мають значно вищий рівень захисту громадянських, політичних, економічних і соціальних прав, таких як доступ до правосуддя, майже повна відсутність політичних вбивств і дуже низький рівень ізоляції за гендерними, соціально-економічними, міськими та сільськими показниками, політичними та соціальними показниками.

Також організація “Репортери без кордонів” (RSF) опублікувала цьогорічний Індекс свободи слова. Україна в ньому опинилася на 79-й сходинці.

“Розв’язаний Росією 24 лютого 2022 року збройний конфлікт ставить під загрозу виживання українського медіапростору. У цій інформаційній війні країна перебуває на передовій протидії експансії кремлівської пропагандистської системи”, — зазначено у звіті.

Нагадаємо, що раніше премія імені Георгія Ґонґадзе, Український PEN, а також Інститут масової інформації (ІМІ) створили Платформу пам’яті журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Станом на березень 2023 на інтерактивній мапі зібрані дані про 48 медійників, які загинули після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.