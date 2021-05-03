Сьогодні, 3 травня, Всесвітній день свободи преси.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.

1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.

1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.

1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.

1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

1991 — у столиці Намібії підписана “Віндхукська декларація”, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.

1995 — указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.

2014 — створено добровольчий батальйон “Айдар”.

Яке церковне свято:

3 травня – Пам’ять преподобного Феодора Трихини (Неводника).

Прикмети погоди:

Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю;

гроза з блискавкою – погода буде ясною;

з’явилися первоцвіти – весна буде теплою;

маргаритки нахилилися до землі – до дощів і погоди.

Сьогодні День ангела святкують: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.