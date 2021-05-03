Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією.
1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
1991 — у столиці Намібії підписана “Віндхукська декларація”, що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
1995 — указом президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об’єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
2014 — створено добровольчий батальйон “Айдар”.
Яке церковне свято:
3 травня – Пам’ять преподобного Феодора Трихини (Неводника).
Прикмети погоди:
- Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю;
- гроза з блискавкою – погода буде ясною;
- з’явилися первоцвіти – весна буде теплою;
- маргаритки нахилилися до землі – до дощів і погоди.
Сьогодні День ангела святкують: Олександр, Гавриїл, Федір, Віолетта.