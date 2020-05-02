Щорічно 3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси, який був заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в грудні 1993 року.

Про це повідомляють #Букви.

Установа цього свята є результатом роботи Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка в резолюції 1991 року “Про сприяння забезпеченню свободи преси в світі” визнала, що вільна, плюралістична та незалежна преса є необхідним компонентом будь-якого демократичного суспільства.

Дата святкування була вибрана в ознаменування Віндгукської декларації зі сприяння забезпеченню незалежності та плюралізму африканської преси, прийнятої 3 травня 1991 року на семінарі, організованому ЮНЕСКО та ООН в Віндгукі (Намібія). У декларації містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

3 травня є нагадуванням урядам про необхідність виконання їх зобов’язання захищати свободу друку. У цей день працівники засобів масової інформації розмірковують також про питання, пов’язані зі свободою друку і професійною етикою. Що не менш важливо, цей день служить закликом підтримати засоби масової інформації, які стають жертвами обмежень або повного позбавлення волі голосу. Це також День пам’яті про журналістів, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків.

Тема 2020 року: Журналістика без страху і упередженості

Щороку День свободи друку присвячений певній темі, а напередодні дати міжнародна організація Комітет Захисту Журналістів проводить аналіз відносин преси і влади і направляє главам держав листи з описом проблем журналістів, на які варто було б звернути увагу. Міжнародна організація “Репортери без кордонів”, на основі моніторингу ситуації більш ніж в 100 державах світу, щорічно складає список “ворогів вільної преси”.

Також, починаючи з 1993 року, щорічно проходить конференція, яка є унікальним міжнародним майданчиком для обговорення проблем, пов’язаних зі свободою слова і пошуку рішень для них.

Але в цьому році в зв’язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення відкласти конференцію, яка повинна була проходити з 22 по 24 квітня в рамках Всесвітнього форуму в Гаазі. Нові терміни конференції – 18-20 жовтня.

Всесвітня премія ЮНЕСКО / Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси

Головним заходом 3 травня є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси імені Гільєрмо Кано. Премія заснована на честь загиблого в 1986 році колумбійського журналіста. Вона присуджується людині, організації або установі, які внесли значний вклад в справу захисту свободи друку або її сприянню у всьому світі, особливо якщо така діяльність пов’язана з ризиком або репресіями.

Також в цей день різними громадськими організаціями і журналістськими об’єднаннями у багатьох країнах проводяться різні масові заходи, спрямовані на привернення уваги влади і широкої громадськості до проблем свободи слова в ЗМІ.