3 вересня у світі відзначають День хмарочоса. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мучениці Васси Алонської та її трьох синів, а також день пам'яті апостола Фадея

Про це повідомляють #Букви.

3 вересня відзначають День хмарочоса. Найперший хмарочос був побудований ще у 1885 році в Чикаго (США). Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building, яка мала 10 поверхів. Автор проєкту – американський архітектор Вільям Ле Барон Дженні.

Сьогодні найвищий хмарочос у світі розміщений у місті Дубай (ОАЕ). Він є найвищою спорудою планети: його висота – 828 метрів, а кількість поверхів – 163.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Катар — День проголошення Незалежності від Великої Британії

Китай — День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні (Капітуляція Японії перед США за день до цього, 2 вересня 1945)

Сан-Марино – День Республіки

Молдова – День Національної армії

Тайвань – День збройних сил

Туніс – День пам’яті

Канада – День пам’яті ветеранів торгового флоту

Австралія – День прапора

Велика Британія – День торгового флоту

Цього дня у світі:

1189 — Річард Левове Серце коронувався на англійський престол як Річард I.

1384 — кастильський король Хуан І зняв облогу з Лісабона через епідемію чуми.

1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.

1783 — завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року (цього дня в Парижі було підписано договір між Королівством Великої Британії, її 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США).

1791 — утвердження першої Конституції у Королівстві Франція.

1838 — в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.

1912 — у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.

1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії.

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.

1939 — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем’єр-міністр Невілл Чемберлен оголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Її підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила й Французька республіка.

1941 — у Дніпрі розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка.

1943 — британські війська під проводом маршала Монтґомері висадились на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд на таємних переговорах погодився на капітуляцію.

1950 — перегонами на трасі в Монці (Італія) завершився перший чемпіонат світу “Формула-1”.

1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

1959 — японська корпорація “Соні” почала випуск транзисторних радіоприймачів.

1971 — СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна: три західні держави зберігали в ньому свої війська, було наголошено, що Західний Берлін не є частиною ФРН, а Радянський Союз зобов’язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном.

1971 — проголошено незалежність Катару.

1973 — у Києві відкрито пам’ятник Лесі Українці.

1993 — у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди).

1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був на підпитку, їхав з перевищенням швидкості і не впорався з керуванням.

2004 — внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.

2005 — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.

2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок “Смерч” та фактично зруйнували селище. В результаті бомбардувань була теж знищена військова база 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини “Воля”, що розміщувалась поблизу села.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні вшановують пам’ять мучениці Васси Алонської разом із трьома її синами.

Мучениця була дружиною язичницького жерця. Ще з дитинства вона була вихована в християнській вірі, яку передала всім синам та навчила їх благочестивому життю.

Сім’я жила в часи правління імператора Максиміана (305-311 рр.), який переслідував християн. Чоловік святої мучениці, ревний язичник, вирішив донести на свою дружину і дітей.

Також 3 вересня у церковному календарі – день пам’яті апостола Фадея. Фадей Едеський був одним з 70 апостолів. Народився в місті Едесі (Сирія) та був євреєм за походженням.

Під час одного свята він почув в Єрусалимі проповідь Івана Предтечі. Слова його так надихнули, що він вирішив прийняти хрещення в Йордані. Там він і залишився. Після вознесіння Ісуса Христа Фадей почав проповідувати в Сирії та Месопотамії.

Прикмети:

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;

Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;

Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути добрими цілителями;

За вітром судили про погоду на найближчий час: північний – похолодає, південний – до тепла, західний – до сонячної погоди, східний – до дощу;

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти почало, то «бабине літо» довгим буде, а холоди настануть нескоро;

Кури линяють – зима буде теплою;

Миші зерно крадуть – до холодної і сніжної зими;

Багато павутини – до тепла;

У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Традиції:

В народі 3 вересня називали Льняниця або Фадеїв день. Саме сьогодні починали прибирати льон, щоб потім виготовити з нього льняну тканину.

Також цього дня прибирали останні яблука, щоб дерево не виснажувалося.

У цей день прийнято було гадати за вітром: дівчата виходили в поле і дивилися, звідки він дме. Південний вітер – можна готуватися до весілля. Північний – заміжжя не буде. Східний або західний – наречений десь поруч і скоро прийде свататися.

Іменини цього дня відзначають:

Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей.