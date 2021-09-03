У п’ятницю, 3 вересня, відзначається День хмарочоса.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

День Леві Мванаваса в Замбії

День Національної армії Молдови

День Незалежності в Катарі

День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні КНР

День боротьби з британським колоніалізмом в Ірані

День вчителя в Сінгапурі

Національний день барбекю зі свинячих реберець в США

День збройних сил на Тайвані

День ліжка в Японії

День пам’яті в Тунісі

День пам’яті ветеранів торгового флоту в Канаді

День прапора в Австралії

День торгового флоту в Великобританії

Цей день в історії:

1189 — Річард Левове Серце коронувався на англійський престол як Річард I.

1384 — кастильський король Хуан І зняв облогу з Лісабона через епідемію чуми.

1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.

1783 — завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року (цього дня в Парижі було підписано договір між Королівством Великої Британії, її 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США).

1791 — утвердження першої Конституції у Королівстві Франція.

1838 — в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.

1912 — у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.

1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії.

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.

1941 — у Дніпрі розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка.

1943 — британські війська під проводом маршала Монтґомері висадились на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд на таємних переговорах погодився на капітуляцію.

1950 — перегонами на трасі в Монці (Італія) завершився перший чемпіонат світу “Формула-1”.

1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

1959 — японська корпорація “Соні” почала випуск транзисторних радіоприймачів.

1971 — СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна: три західні держави зберігали в ньому свої війська, було наголошено, що Західний Берлін не є частиною ФРН, а Радянський Союз зобов’язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном.

1971 — проголошено незалежність Катару.

1973 — у Києві відкрито пам’ятник Лесі Українці.

1993 — у Масандрі (Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди).

1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був на підпитку, їхав з перевищенням швидкості і не впорався з керуванням.

2004 — внаслідок стрілянини (штурму) школи № 1 в Беслані (РФ) загинуло приблизно 350 заручників, мирних жителів та правоохоронців. Було вбито 31 терориста, один, Нурпаша Кулаєв, залишився в живих.

2005 — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.

2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок “Смерч” та фактично зруйнували селище. В результаті бомбардувань була теж знищена військова база 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини “Воля”, що розміщувалась поблизу села.

Церковне свято: 3 вересня віруючі вшановують пам’ять Святого Апостола Тадея.

Прикмети погоди:

Багато жолудів вродило – на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях – осінь буде дощовою і довгою;

Іменини сьогодні святкують: Авраамій (Абрам), Агап, Олександр, Оникій (Іоанникій), Васса, Дорофій, Єфрем, Корнилій, Пістія, Сабіна, Тадей, Феогній, Феокліта.