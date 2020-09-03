У четвер, 3 вересня, в світі досить багато різних національних і професійних свят.

#Букви зібрали факти про деякі з них.

Наприклад, в Австралії сьогодні День прапора, в Катарі – День незалежності, в Росії – День перемоги над Японією у Другій світовій війні, в Сан-Марино – День заснування республіки, В Тунісі – День руху за незалежність.

Також варто зазначити, що в Канаді 3 вересня День торгового флоту, а в Молдові – День Національної армії.

Православні свята 3 вересня: День Василини Льняниці

Православна церква 3 вересня відзначає день святого Тадея – одного з 70 апостолів, який не входив до числа найближчих апостолів і мучениці Васси Алонськой.

Народився Тадей в місті Едессі на території Сирії. Одного разу, прийшовши в Єрусалим на одне зі свят, Тадей почув, як проповідував Іван Предтеча. В результаті, Тадей вирішив прийняти від нього хрещення у водах річки Йордан. Після цього він зустрів самого Ісуса і став його учнем. Після страти Христа і його воскресіння Тадей відправився з проповіддю в Месопотамію і Сирію. Багатьох людей йому вдалося навернути до віри в своєму рідному місті, і християнство в результаті прийняв навіть правлячий князь Авграй, а також кілька язичницьких жерців. Дуже часто проповіді Тадея супроводжувалися чудесами. Наприклад, сам Авграй вилікувався від прокази, коли зустрівся з апостолом. Він дуже хотів нагородити Тадея, але той відмовився від усього і пішов проповідувати в інші міста. Опинившись в Віріте (зараз відомому, як Бейрут), Тадей заснував там церкву і після цього незабаром помер.

Наші предки свято називали на честь обох святих – Тадея Проповідника і Василиси Льняниці.

Прикмети 3 вересня: що не можна робити

У народі було прийнято прибирати льон в цей день. Говорили: “Баба Василина про льон піклується”.

В полі працювали дуже акуратно. У народі говорили, що за недбале поводження з льоном можна поплатитися власним здоров’ям.

Жінки в цей день збиралися вечорами в будинку у який-небудь вдови, приносили з собою роботу і коротали час в бесідах і працях.

Прикмети:

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів;

Багато жолудів вродило – на Різдво буде багато снігу;

Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою;

Люди, які народилися в цей день, можуть бути добрими цілителями;

За вітром судили про погоду на найближчий час: північний – похолодає, південний – до тепла, західний – до сонячній погоді, західний – до дощу;

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо дерево знизу жовтіти початок, то “бабине літо” довгим буде, а холоди настануть нескоро;

Кури линяють – зима буде теплою;

Миші зерно крадуть – до холодної і сніжної зими;

Багато павутини – до тепла;

У лісі горобини багато – до дощової осені. Якщо ягід мало, то до сухої.

Що не можна робити:

Вранці в дорогу вирушати не варто, краще це зробити в другій половині дня. Щоб дорога була вдалою в кишеню потрібно покласти сушене стебло льону.

Людям, які збираються в цей день проводити магічні обряди, не рекомендується ставитися до цього несерйозно. Для більшого успіху потрібно надіти льняне.

Не можна смітити грошима і робити необдумані покупки;

Не можна ходити в гості;

Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер все напуття будуть помилковими.

Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.

Дітям заборонено гратися в полі. Вважається, що вони можуть злякати добру силу, яка літає в цей день над луками і ріллею.

3 вересня: цей день в історії

301 – засновано Сан-Марино – найстарішу на сьогодні державу Європи.

1791 – у Франції оголошено першу в її історії Конституцію.

1803 – Джон Дальтон робить перший запис зі стандартними позначеннями хімічних елементів.

1915 – в австрійській армії створено полк українських січових стрільців.

2002 – генпрокуратура України визнала, що тіло, знайдене в Таращанському лісі 2 листопада 2000, належить Георгію Гонгадзе.

Іменинники 3 вересня

1782 – Християн Людвіг Нич, німецький зоолог, який розробив класифікацію птахів.

1804 – перший ректор університету Св. Володимира, вчений Михайло Максимович.

1856 – автор перших хмарочосів, архітектор Луїс Салліван.

1862 – український поет Олександр Тарковський.

1875 – винахідник спортивних автомобілів “Порше”, австралійський авіаконструктор Фердинанд Порше.

1899 – австралійський імунолог, Нобелівський лауреат Френк Макфарлейн Бернет.

1928 – засновник бренду Gap, американський підприємець Дональд Фішер.

1941 – російський письменник Сергій Довлатов.

1965 – американський актор Чарлі Шин.