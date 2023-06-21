Існує багато видів масажу для обличчя, які давно довели свою ефективність. У статті розглянемо найпопулярніші та розберемося, як обрати той, що підходить саме вам.

Мімічний масаж

Його ще називають “фейсбілдінг”. Масаж спрямований на підтягування контуру обличчя та усунення перших мімічних зморшок.

Починаючи з чола та завершуючи підборіддям, плавними рухами опрацьовуйте пальцями всі ділянки обличчя по масажних лініях. Процедура забирає 10–15 хвилин. Цей масаж вважається найделікатнішим з усіх. Інтенсивність рухів варіюється залежно від реакції шкіри та особистих відчуттів.

Переваги:

простий у виконанні;

усуває симптоми втоми;

підходить всім типам шкіри.

Важливо: масаж потребує попереднього зволоження. Підібрати допоміжні б’юті-засоби для цієї та інших процедур краси можна на https://eva.ua/ua/beauty/.

Японський масаж асахі

Масаж рекомендують проводити вранці, щоб уникнути виникнення набряків. Особливу увагу приділяють лімфатичним вузлам. У процесі виконання йде інтенсивний вплив на шкіру та опрацьовуються найглибші зморшки.

Виконуйте процедуру подушечками трьох пальців рук. Погладжуючи та натискаючи, здійснюйте рухи вздовж лімфи, від вух до ключиць. Це забирає близько 10 хвилин, а ефекту варто чекати через 2–3 сеанси. Оскільки відбувається сильний тиск на шкіру, рекомендовано додатково використовувати спеціальний масажний крем або олію.

Переваги:

нормалізує водний баланс;

розгладжує носогубні складки;

зменшує загальний жировий прошарок обличчя.

Важливо: масаж має широкий спектр медичних протипоказань, таких як запалення шкіри, патології лімфи, купероз, ЛОР-захворювання, і не рекомендований для чутливої шкіри.

Букальний масаж

Належить до різновиду скульптурного масажу, який ефективно може впоратися як з мімічними зморшками, так і з глибокими носогубними лініями. Також лікарі рекомендують цей масаж для пом’якшення наслідків лицьових операцій, перенесеного інсульту або паралічу.

Особливість техніки масажу полягає в тому, що її виконання зосереджене тільки на ділянці щік. Вплив відбувається як на зовнішній бік, так і на внутрішній. Починаючи від нижньої щелепи, рухами пальців плавно переходьте до вилиць, здійснюйте поплескування та пощипування шкіри. Головне дотримуватися ритмічності й уникати болісних відчуттів.

Переваги:

зміцнює м’язи обличчя, виділяє вилиці;

надає потужний регенерувальний ефект;

вирівнює мікрорельєф шкіри, звужує пори.

Важливо: масаж не підходить для чутливої шкіри та потребує ретельної стерильності.

Під час букального масажу потрібно чітко дотримуватися поетапно