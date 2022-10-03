Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1621 — Перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином.
1863 — Президент США А. Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.
1866 — За Віденським договором Австрійська імперія віддала Королівству Італія Венецію.
1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.
1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).
1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.
1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.
1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.
1932 — Королівство Ірак отримало повну незалежність від Великої Британії.
1935 — Розпочалась італійсько-абіссинська війна.
1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку “Стара овечка” він отримав 5 доларів.
1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.
1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.
1973 — Пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.
1990 — Завершився процес об’єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.
1993 — У Москві розстріляно танками будівлю Думи (Білий дім).
2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.
Яке сьогодні церковне свято:
3 жовтня християни згадують римського великомученика Євстафія Плакіди, його дружини і дітей.
Він був воєначальником при імператорі Титі і Траяні. Євстафій вирішив прийняти християнство після того, як під час полювання побачив між рогами оленя образ розп’ятого Спасителя. Разом з ним хрестилися його дружина Феописта і двоє їхніх синів.
При наступному правителі, Адріані, який влаштував велике язичницьке свято, Євстафій відмовився принести жертви ідолам. Розгніваний імператор стратив християнина.
Що сьогодні не можна робити:
- Сьогодні не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома.
- Заборонено вживати на жирну їжу й алкоголь.
- Не бажано сваритися та гніватися на інших, бо до кінця року можливі суперечки.
Прикмети:
- Якщо шишки на ялині низько ростуть, то морози будуть ранні.
- Сухий день віщує малосніжну зиму.
- Якщо з клена вже опало листя – зима буде суворою.
Іменини святкують Михайло, Олег, Федір, Тетяна, Євстафій, Іван та Василь.
- 2 жовтня відзначався День уролога, Всесвітній день повітряної кульки, День працівника освіти та День ТРО.