Сьогодні, 3 жовтня, у світі відзначають День сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1621 — Перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином.

1863 — Президент США А. Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.

1866 — За Віденським договором Австрійська імперія віддала Королівству Італія Венецію.

1875 — У Цинциннаті відкритий перший в США єврейський коледж.

1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1917 — У Чигирині розпочався Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затвердили статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.

1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.

1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.

1932 — Королівство Ірак отримало повну незалежність від Великої Британії.

1935 — Розпочалась італійсько-абіссинська війна.

1945 — У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку “Стара овечка” він отримав 5 доларів.

1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1973 — Пам’ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.

1990 — Завершився процес об’єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності.

1993 — У Москві розстріляно танками будівлю Думи (Білий дім).

2013 — Україна стала асоційованим членом CERN.

Яке сьогодні церковне свято:

3 жовтня християни згадують римського великомученика Євстафія Плакіди, його дружини і дітей.

Прикмети:

Якщо шишки на ялині низько ростуть, то морози будуть ранні.

Сухий день віщує малосніжну зиму.

Якщо з клена вже опало листя – зима буде суворою.

Іменини святкують Михайло, Олег, Федір, Тетяна, Євстафій, Іван та Василь.