У суботу, 3 жовтня, у всьому світі відзначають Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом.

#Букви зібрали цікаві факти також і про інші події цього дня.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 3,3 млн щорічних смертей у всьому світі пов’язані зі зловживанням алкоголю. Цей день було започатковано з метою звернути увагу суспільства на проблему алкоголізму для пошуку способів її вирішення.

Алкоголь – це нейротоксична отрута, що руйнує в першу чергу мозок, печінку, нирки і згубно діє на весь людський організм. На фоны прийому алкоголю важче протікають гепатити, швидше формується цироз печінки, може бути панкреатит, нерідко через пошкодження підшлункової залози розвивається цукровий діабет.

Православні свята 3 жовтня

У цей день православна церква вшановує пам’ять святого Євстафія Римського – мученика, який раніше був воєначальником при імператорі Титі та імператорові Траяні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сина Євстафія і дружина.

Народні прикмети: що не можна робити

Вітер північний – скоро настануть холоди, а якщо вітер дме з південної сторони, то попереду буде багато теплих днів. Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а північно-східний – сильні зливи.

Павутина літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

Багато шишок на нижніх гілках – чекай ранніх морозів. Якщо шишок більше вгорі, то, згідно з прикметами, холодним буде кінець зими.

Якщо людина народилася 3 жовтня, то її талісманом є нефрит.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки в цей день.

Заборонено збиратися за загальним столом 13 людям одночасно.

Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

3 жовтня: цей день в історії

1945 – У віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь в конкурсі юних талантів і завоював другий приз;

1952- Великобританія провела перше випробування ядерної зброї;

1973 – у Києві відкрито пам’ятник українській поетесі Лесі Українці;

1990 – відбулося об’єднання Німеччини.

3 жовтня: хто народився в цей день

1922 – Жан Лефевр, французький комедійний кіноактор;

1924 – Франко Крістальді, італійський кінопродюсер;

1949 – Ліндсі Бакінгем, американський музикант, композитор;

1969 – Гвен Стефані, американська співачка і автор пісень, солістка “No Doubt”, модельєр, актриса.

1976 – Шонн Вільям Скотт, американський актор, продюсер.

Іменинники: Михайло, Теодор, Встратій, Олег, Місліслав, Герардо, Тереза.