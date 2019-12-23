30,7%: Тимошенко привітала кандидатів від “Батьківщини” з перемогою на виборах в ОТГ

Про це повідомила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко у Facebook.

За її словами, партія отримала перше місце в 29 громадах.

“Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду. Від імені партії “Батьківщина” я дякую всім за підтримку!” – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, що вибори відбулися в 86 об’єднаних територіальних громадах. “Батьківщина” отримала 286 мандатів, не враховуючи тих, які йшли самовисуванцями. Конкурентами команді Тимошенко стала тільки президентська партія.

” І бажаю наснаги всім партійцям, в яких повірили люди. Упевнена – ми не підведемо!” – підсумувала Юлія Тимошенко.

За попередніми результатами, партія “Європейська Солідарність” посіла друге місце серед політсил на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).