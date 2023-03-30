30 березня відзначають Всесвітній день біполярного розладу, День олівця та День прогулянки в парку. За церковним календарем сьогодні день пам’яті Олексія, чоловіка Божого.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день біполярного розладу: біполярний розлад – це психічний розлад, що проявляється афективними станами: маніакальними (гіпоманіакальними) і депресивними, а також змішаними типами, при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас (наприклад, туга зі збудженням, неспокоєм, або ейфорія із загальмованістю, — так звана непродуктивна манія), або швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії. День біполярного розладу започаткували за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнаності населення про людей, які мають такі розлади.

День олівця: 30 березня 1889 року вважається днем народження олівця. Походить назва “олівець” від старої назви свинцю. Саме з цього матеріалу виготовили перший інструмент. Однак свинець був не дуже зручним, тому що залишав на папері білий слід, тому згодом було вирішено використовувати графіт. Але назва писемного інструменту вже залишилася.

День прогулянки в парку: це і неофіційне свято, але воно є досить популярним. Присвячене возз’єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров’я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Іспанія: День квітів

Малайзія – День Султана Келантана

Палестина – День захисту землі

США – День лікаря

Цього дня у світі:

1814 — Наполеонівські війни. Війська шостої коаліції вступають до Парижа;

1842 — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта;

1853 — у львівській аптеці засвітилася перша гасова лампа, сконструйована Й. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1856 — підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни. У Парижі представники Російської імперії, Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства, Австрійської імперії та Королівства Пруссія підписали мирний договір, що завершував Кримську війну;

1858 — Гаймен Ліпмен з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою на торці;

1867 — усього по два центи за акр Російська імперія продала США Аляску та Алеутські острови;

1870 — поправка, що забороняє обмежувати виборчі права на основі раси, кольору шкіри чи попереднього перебування в рабстві, стала частиною Конституції США;

1888 — велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині;

1912 — Агадирська криза у Марокко вирішилась шляхом встановлення французького протекторату;

1917 — кияни повалили пам’ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності;

1918 — більшовики влаштували у Баку 3-денну різанину, в ході якої загинуло близько 12 тисяч азербайджанців;

1922 — у Києві створений театр-студія “Березіль” (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1941 — німецький корпус “Afrika” під командуванням генерала Ервіна Роммеля провів у Лівії першу атаку на англійські позиції;

1946 — військова поліція союзних військ арештувала у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;

1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії;

1975 — північнов’єтнамська армія зайняла Сайгон, кінець В’єтнамської війни;

1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи “The Sex Pistols”;

1981 — Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено. Схоплений на місці злочину Гінклі пояснив свій вчинок бажанням справити враження на актрису Джоді Фостер. Суд визнав Гінклі психічно хворим;

1987 — картину Вінсента ван Гога “Соняшники” продано за рекордну суму — 39,85 мільйона доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона — а в 1997 з’явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка;

1990 — Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР;

1991 — кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і посів престол Верховних архієпископів Львівських;

1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано “Мовчання ягнят” з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали “Оскарів” як найкращі актриса і актор);

1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов’язуюче компанію “Philip Morris” виплатити 81 мільйон доларів США сім’ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети “Мальборо”;

1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;

1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн;

2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — х*йло)

Яке сьогодні церковне свято:

30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. Жив він в Римі наприкінці IV початку V століття. Походив зі знатної сім’ї, яка довгий час не могла зачати дитину. У віці 6 років Олексія віддали на навчання. Там він вивчав не лише риторику і граматику, але також Святе Письмо і Слово Боже. Це спонукало його відмовитися від усього світського. Олексій почав носити волосяницю і умертвляти своє тіло.

Прикмети:

Тепла погода – на врожайний рік.

Сніг активно тане – буде хороший сінокіс.

Холодна погода – на затяжну весну.

Високо летять гуси – буде снігопад.

Традиції:

Наші предки говорили, що саме в день Олексія широко розливаються озера і річки. Через повсюдні повені дороги ставали не проїзними, тому 30 березня нікуди не виходили з дому. З давніх-давен день вважається невдалим для будь-яких поїздок і подорожей.

В Олексіїв день наші предки доглядали за возом, оглядали голоблі і колеса, лагодили зламані елементи. Також з цього дня мололи частину зерна на борошно. Селяни намагалися розрахувати, скільки зерна можна виділити для перемолу, а скільки потрібно залишити для посіву.

У ніч з 29 на 30 березня може приснитися віщий сон. Якщо хочете, щоб він збувся – не можна його нікому розповідати.

Іменини сьогодні святкують:

Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Патрикій, Парфенон.