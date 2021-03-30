Сьогодні, 30 березня, у світі відзначаються День олівця, День віртуальної відпустки, День сірникового кораблебудування, Всесвітній день біполярного розладу, Всесвітній день ідлі. В Іспанії - День квітів, у Палестині - День захисту Землі, у США - День лікаря.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1842 — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта;

1856 — підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни. У Парижі представники Російської імперії, Великої Британії, Французької імперії, Османськоі імперії, Сардинського королівства, Австрійської імперії та Королівства Пруссія підписали мирний договір, що завершував Кримську війну;

1858 — Гаймен Ліпмен з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою на торці;

1867 — усього по два центи за акр Російська імперія продала США Аляску та Алеутські острови;

1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права;

1888 — велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині;

1918 — більшовики влаштували у Баку 3-денну різанину, в ході якої загинуло близько 12 тисяч азербайджанців;

1946 — військова поліція союзних військ арештувала у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;

1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії;

1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи The Sex Pistols;

1981 — Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено. Схоплений на місці злочину Гінклі пояснив свій вчинок бажанням справити враження на актрису Джоді Фостер. Суд визнав Гінклі психічно хворим;

1987 — картину Вінсента ван Гога “Соняшники” продано за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйони — а в 1997 з’явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка;

1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано “Мовчання ягнят” з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали “Оскари” як найкращі актриса і актор);

1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, що зобов’язало компанію Philip Morris виплатити 81 мільйон доларів США сім’ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети “Мальборо”;

1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;

1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн;

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Алексія.

Прикмети погоди:

Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди та гриби не вродять.

Якщо на Олексія тепло, то і весна теплою буде.

Іменини сьогодні у Олексія, Зосима, Макара, Віктора, Парфена, Павла, Патрикія, Ірини, Леонарда, Яна.