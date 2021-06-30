30 червня у світі відзначають Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день Сейлор Мун, Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму, а ще День Ваттового моря.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1520 — іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II.

1810 — Королівство Голландія включено до складу Французької імперії.

1876 — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії.

1894 — відкрили лондонський міст — Тавер-бридж.

1908 — у Східному Сибіру в басейні річки Підкам’яна Тунгуска впав та вибухнув так званий “Тунгуський метеорит”.

1913 — почалася Друга балканська війна.

1940 — за наказом Герінга розпочалася повітряна блокада Великої Британії.

1941 — Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька.

1945 — Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР.

1947 — у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.

1948 — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з «Bell Laboratories» оголосили про створення транзистора.

1971 — при поверненні на Землю після космічного польоту на Союзі-11 загинув весь екіпаж, — Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв.

1988 — за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра.

1991 — у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим.

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим.

2013 — почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Мануїла.

Прикмети погоди:

гроза – до хорошого врожаю;

вечірня веселка – до гарної погоди;

багряний захід сонця – скоро підніметься вітер і піде дощ.

Іменини у Ісмаїла, Йосипа, Пелагеї, Микити, Кирила, Діни і Максима.