Про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, повідомляє американське видання The Hill.
Результати цього опитування порівняли із результатами опитування Politico-Morning Consult. Вони засвідчили, що троє з десяти американців сподіваються, що Трамп повернеться в Білий дім в цьому році.
При цьому, 70% впевнені, що такий сценарій навряд чи реальний. В цей варіант не вірять 87% демократів та 74% незалежних. Однак, 26% незалежних і 13% демократів все ж вірять в можливе повернення Трампа.
Варто зазначити, що в США не існує якогось конституційного чи правового механізму, який дозволив би Трампу повернутися в Білий дім у 2021 році після того, як було проголошено перемогу Байдена.
Опитування було проведено відразу після заяв Трампа про те, що він збирається повернутися в Білий дім в серпні.
Опитування HarrisX було проведено онлайн в період з 17 по 18 червня серед 942 зареєстрованих виборців. Похибка складає 3,19 %.
- Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.
- За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.
- Суд у штаті Техас не підтримав позов члена Палати представників США, республіканця Луї Гомерта і його однопартійців, які просили дозволити віцепрезидент Майку Пенсу відхилити голоси колегії виборників, котрі визнали перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
- Віцепрезидент Майкл Пенс відмовився переглядати результати президентських виборів, в яких перемогу здобув Джо Байден.
- Обраний президент Джо Байден після того, як Колегія виборників підтвердила його перемогу на виборах, у своїй промові заявив, що “верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли” над спробами Дональда Трампа оскаржити результати.