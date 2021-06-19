30% американських виборців, які голосували на президентських виборах за Дональда Трампа, вірять, що він повернеться в Білий дім в цьому році, оскільки результати виборів все ж визнають недійсними.

Про це свідчать результати опитування Hill-HarrisX, повідомляє американське видання The Hill.

Результати цього опитування порівняли із результатами опитування Politico-Morning Consult. Вони засвідчили, що троє з десяти американців сподіваються, що Трамп повернеться в Білий дім в цьому році.

При цьому, 70% впевнені, що такий сценарій навряд чи реальний. В цей варіант не вірять 87% демократів та 74% незалежних. Однак, 26% незалежних і 13% демократів все ж вірять в можливе повернення Трампа.

Варто зазначити, що в США не існує якогось конституційного чи правового механізму, який дозволив би Трампу повернутися в Білий дім у 2021 році після того, як було проголошено перемогу Байдена.

Опитування було проведено відразу після заяв Трампа про те, що він збирається повернутися в Білий дім в серпні.

Опитування HarrisX було проведено онлайн в період з 17 по 18 червня серед 942 зареєстрованих виборців. Похибка складає 3,19 %.