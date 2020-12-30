30 грудня у світі відзначаються День загортання подарунків і Свято незвичайних змін в останню хвилину.

Про це розповідають #Букви.

У США – День бекону, День харчової соди, на Мадагаскарі – День республіки, у Словаччині – День проголошення Словацької незалежної церковної провінції, на Філіппінах – День національного героя Хосе Рісаля.

Цей день в історії:

1616 — Вийшов з друку “Часослов” — перша друкована книга в Києві.

1699 — указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі Darracq з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1978 — в Києві запрацювала перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю.

1981 — президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета “Кримська світлиця”.

1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 — У Багдаді страчено через повішення президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Яке церковне свято:

Православна церква 30 грудня вшановує пам’ять пророка Данила і трьох святих отроків – Ананія, Азарія і Місаїла. У народі вважалося, що в ніч з 29 на 30 грудня сняться віщі сни.

Що не можна робити:

У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, бо дитина може серйозно захворіти.

Не можна лаятися і пліткувати.

Прикмети:

Надворі заметіль – бджоли будуть добре роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила на деревах з’явився іній, то на Святки буде тепла погода.

День ангела відзначають: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.