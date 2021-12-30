30 грудня відзначають День загортання подарунків, День Мадагаскару, День сімейного свята в США, День країни, якої немає, Свято незвичайних змін в останню хвилину, День незалежності Словаччини.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1616 – Вийшов з друку “Часослов” – перша друкована книга в Києві.

1699 – указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 – США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 – Француз Віктор Емері на автомобілі “Darracq” з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд – поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1927 – В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 – під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 – Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1965 – Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 – в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 – Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу – припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 – у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета “Кримська світлиця”

1993 – Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979 – 2003) Саддама Хусейна.

Сьогодні народилися

39 – Тит Флавій Веспасіан, римський імператор (пом. 81 року)

1552 – Саймон Формен, англійський астролог.

1673 – Ахмед III, турецький султан.

1678 – Вільям Крофт, англійський композитор.

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник.

1838 – Еміль Лубе, французький політик, президент Франції.

1865 – Редьярд Кіплінг, англійський письменник.

1869 – Стівен Лікок, канадський письменник і економіст.

1884 – Тодзьо Хідекі, генерал, прем’єр-міністр Японії (1941-44 роки); Міжнародним трибуналом визнаний військовим злочинцем і страчений.

1888 – Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст.

1896 – Хосе Рісаль, національний герой Філіппін.

1897 – Альфредо Браккі (Alfredo Bracchi), італійський письменник.

1906 – Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч.

1912 – Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.

1935 – Омар Бонго, президент Габону у 1967 – 2009

1942 – Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик

1946 – Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор

1961 – Бен Джонсон, канадський спринтер, рекордсмен світу з бігу на 100 метрів (1988), позбавлений золотих нагород і пожиттєво дискваліфікований на Олімпійських іграх в Сеулі (1988) за вживання допінгу.

1971 – Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч.

1974 – Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.

1975 – Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.

1984 – Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА. (2012, 2013, 2016)

1995 – Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.

Православна церква шанує пам’ять Данила – біблійного пророка та нащадка знатного юдейського роду. Підлітком, разом із одноплемінниками, серед яких були Ананій, Азарій та Мисаїл, він потрапив у вавилонський полон. У Вавілоні здобув халдейську освіту, після чого його закликали служити при дворі. Данило володів даром трактувати сни, через це і прославився.

Народні прикмети та традиції

Наші предки зазвичай влаштовували 30 грудня різноманітні ворожіння. У давнину в день Данила дівчата ворожили на судженого. Святий Данило був прозорливим пророком і жінки намагалися хоч трохи отримати його прозорливості, розшифровуючи різноманітні знаки і послання. Існувало спеціальне ворожіння, яке влаштовувалось у цей день.

Бралися три лаврових листки і на кожному писалися імена трьох святих пророків: Мисаїла, Азарія і Ананія. Потім ці три листка клали під подушку.

Що не можна робити:

У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, адже дитина може серйозно захворіти.

Не можна лаятися і пліткувати.

Не можна вживати жирну та калорійну їжу;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна відмовляти у проханні про допомогу;

Не можна лаятись, кричати та ображати когось;

Не можна зациклюватись на негативних думках.

День янгола святкують: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.