30 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

30 грудня на Мадагаскарі відзначають День Республіки. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.

Про це повідомляють #Букви.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Мадагаскар — День Республіки

США – Кванзаа (п’ятий день)

Цього дня у світі:

1616 — Вийшов з друку “Часослов” — перша друкована книга в Києві.

1699 — указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі “Darracq” з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1922 — Створено СРСР

1927 — В Токіо між районами Уено та Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 — під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 — Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1965 — Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета “Кримська світлиця”

1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 — У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979—2003) Саддама Хусейна.

Яке сьогодні церковне свято:

30 грудня православні християни вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі свято отримало назву Данилів день.

Переказ свідчить, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і серед полонених опинилися зазначені отроки. Навуходоносор, цар Вавилона, вирішив ввести їх у свій двір, оскільки юнаки були дуже здібними. Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейських наук. Для цього він оточив отроків розкішшю і багатством.

Однак юнаки відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. Саме за це Господь подарував їм мудрість. Одного разу Навуходоносор вирішив звести гігантську статую, подібну йому, якій народ мав поклонятися. Отроки відмовилися зробити це, за що цар наказав їх стратити. Однак юнаки залишилися неушкодженими, і після цього правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

Прикмети:

Заметіль почалася – бджоли будуть добре роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила на деревах з’явився іній, то на Святки буде тепла погода.

Традиції:

Пророк Даниїл був відомий своїми правдивими прогнозами та баченням майбутнього. Тому дівчата цього дня також намагалися ворожити. Для цього в ніч з 30 на 31 грудня брали три лаврових листки та на них писали імена святих отроків – Ананії, Азарії і Мисаїла. Перед сном листочки поміщали під подушку, а на наступний ранок дівчата згадували, кого вони побачили уві сні.

За народними повір’ями, краще не цілувати цього дня дітей, які сплять. Наші предки вірили, що інакше вони скоро захворіють.

Іменини цього дня святкують:

Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.