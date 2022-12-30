Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, 30 грудня столиця повернулася до стабілізаційних графіків. Стан енергомереж контрольований. Проте, слід зважати, що стабільність системи “досить крихка”, і на неї впливають не лише атаки, а й споживання електрики.
“Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята”, — йдеться в повідомленні.
Коваленко зауважив, що не варто “використовувати водночас варильну поверхню чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник”.
Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що держава має план щодо забезпечення електропостачання та його генерації.
За його словами, після ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці. Зеленський запевнив, що влада має “чітку стратегію убезпечення генерації та постачання електрики”. Втім, щоби її реалізувати, потрібен час та багато зусиль.
Водночас у Міненергетики зазначили, що основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу.
- Станом на 30 грудня енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, відтак продовжується набір потужності генерацією.
- Після вчорашніх масованих обстрілів, сьогодні, 30 грудня, Київ повертається до графіків планових стабілізаційних відключень.
- Під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії.