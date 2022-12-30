Українська столиця повернулася до стабілізаційних графіків. Наразі стан енергомережі контрольований, але ця стабільність системи "досить крихка".

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, 30 грудня столиця повернулася до стабілізаційних графіків. Стан енергомереж контрольований. Проте, слід зважати, що стабільність системи “досить крихка”, і на неї впливають не лише атаки, а й споживання електрики.

“Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята”, — йдеться в повідомленні.

Коваленко зауважив, що не варто “використовувати водночас варильну поверхню чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник”.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що держава має план щодо забезпечення електропостачання та його генерації.

За його словами, після ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці. Зеленський запевнив, що влада має “чітку стратегію убезпечення генерації та постачання електрики”. Втім, щоби її реалізувати, потрібен час та багато зусиль.

Водночас у Міненергетики зазначили, що основними проблемами на сьогодні залишається дефіцит виробництва електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години, а також обмежена пропускна здатність високовольтних електричних мереж. Вона не дозволяє рівномірно розподіляти наявну електроенергію серед усіх операторів систем розподілу.