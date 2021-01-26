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30 якісних кадрів за секунду: Sony представила камеру Alpha 1

Sony презентувала Sony Alpha 1, або Sony A1 - нову бездзеркальну камеру з датчиком 50 Мп.

Вівторок, 26 січня 2021, 19:58

#Букви розповідають, якими характеристиками дивує ця новинка техніки.

Alpha 1 – це найсучасніша технологічна камера Sony на сьогодні. Вона поєднує в собі високу роздільну здатність і високошвидкісну роботу. Sony Alpha 1 використовує абсолютно новий повнокадровий 50,1-мегапіксельний датчик зображення Exmor RS і може виконувати до 120 обчислень AF/AE в секунду. 

Alpha 1 оснащена функціями, які підтримують економію часу професіоналів, зокрема у 3,5 раза збільшена швидкість бездротової передачі FTP.

Новий датчик Sony Exmor RS

Нещодавно розроблений сенсор зображення має вбудовану пам’ять, він поєднаний з оновленим механізмом обробки зображень BIONZ XR. Ця комбінація дає змогу  безперервно робити зображення із 50,1 Мп зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Видошукач OLED з 9,44 млн точок

Sony A 1 оснащена електронним видошукачем OLED Quad-XGA із 9,44 млн точок та частотою оновлення до 240 кадрів в секунду, що забезпечує відсутність затемнення.

Ця дивовижна частота оновлення повинна забезпечити плавне зображення навіть, якщо об’єкт дуже швидко рухається.

Безперервне фільмування  зі швидкістю до 30 кадрів у  секунду

Завдяки високошвидкісному зчитуванню з  сенсора зображення 50,1 Мп і великій буферній пам’яті Sony A1 може знімати до 155 зображень RAW або 165 зображень JPEG зі швидкістю до 30 кадрів в секунду.

Alpha 1 фокусує точність на об’єктах, які швидко рухаються. Камера може автоматично регулювати експозицію, коли відбуваються швидкі зміни яскравості.

Розширений автофокус

Sony A1 може точно і легко відстежувати складні об’єкти, що швидко рухаються. Вона має 759 точок автофокусування з виявленням фази на датчику зображення, що охоплює близько 92% площі зображення.

Завдяки процесорам обробки BIONZ XR Sony A1 поліпшує ефективність виявлення очей на 30% у порівнянні з попередньою системою. Кажуть, що камера може вловлювати очі людини навіть тоді, вона відводить погляд. Ба більше, автофокус можна зафіксувати не тільки на очах людей, але й на очах тварин і птахів.

Sony Alpha 1 також має алгоритм розпізнавання об’єкта, даних про колір, яскравість та відстань до об’єкта для обробки просторової інформації в реальному часі з високою швидкістю.

Беззвучний режим

Камеру можна ввімкнути в беззвучному режимі, щоб вона стала дуже тихою. Це можливо за допомогою безвібраційного електронного затвора. А1 також уникає мерехтіння як за допомогою механічних, так і електронних жалюзів.

Динамічність 

У 4k ви можете зробити до 120 знімків на секунду. Камера, серед іншого, оснащена 10-бітним S-Log3 з 15-ступеневим динамічним діапазоном та S-Cinetone, який відомий тим, що створює чудові тони шкіри та м’які кольори.

Взаємодія з іншими пристроями

Камеру можна під’єднувати  до інших пристроїв для запису за допомогою SuperSpeed ​​USB 3.2 з 10 Гбіт/с. У A1 є два слоти для карток SD або CFexpress типу А.

Ціна

Камера Sony Alpha 1 буде доступною з березня цього року. Ви можете оформити передзамовлення. Однак така революційна камера не кожному по кишені. Її ціна – 6498 доларів.

  • Раніше повідомлялося, що Sony починає поступово вливатися в нішу безпілотних літальних апаратів. Компанія представила короткий огляд свого нового безпілотника Airpeak на виставці CES 2021.
Теги: Sony Alpha 1, відео, характеристики, камера

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