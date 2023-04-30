30 квітня відзначають Всесвітній день мобільності та доступності, Міжнародний день джазу, День зачіски, в Україні - День прикордонника. За церковним календарем вшановують пам'ять святого Зосима.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день мобільності та доступності. Щороку 30 квітня, починаючи з 2011 року, Всесвітній день мобільності та доступності нагадує нам про те, що щодня тисячі людей зазнають труднощів із пересуванням, як у громадських, так і в приватних місцях. Зациклюватися на швидкості пересування – означає плутати мобільність із доступністю. Різниця між цими двома поняттями проста: Мобільність – це те, як далеко ви можете пройти за певний проміжок часу. Доступність – це те, до чого ви можете дістатися за цей час.

Транспортна мобільність надає людям більше можливостей для виконання основних завдань за межами домашнього оточення, як-от відвідування роботи та купівля товарів першої необхідності.

Які чинники впливають на доступність? Мобільність, тобто фізичне пересування. Замінники мобільності, такі як телекомунікації та служби доставки. Зв’язність транспортної системи, яка відноситься до прямоти зв’язків і щільності з’єднань у мережі шляхів або доріг.