Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день мобільності та доступності. Щороку 30 квітня, починаючи з 2011 року, Всесвітній день мобільності та доступності нагадує нам про те, що щодня тисячі людей зазнають труднощів із пересуванням, як у громадських, так і в приватних місцях. Зациклюватися на швидкості пересування – означає плутати мобільність із доступністю. Різниця між цими двома поняттями проста: Мобільність – це те, як далеко ви можете пройти за певний проміжок часу. Доступність – це те, до чого ви можете дістатися за цей час.
Міжнародний день джазу — щорічна подія, організована ЮНЕСКО. Він є кульмінаційним днем Місяця джазу. Мета святкування: підвищення ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми. Подія святкується 30 квітня, починаючи з 2012 року.
Багато урядів, організацій громадського суспільства, навчальні заклади, а також приватні особи, котрі нині сприяють просуванню джазової музики, у подальшому можуть повпливати ще більшому визнанню не тільки самої музики, але і надбанню, котре вона здатна внести у створенні більш інклюзивного суспільства.
День був проголошений на Генеральній конференції ЮНЕСКО в листопаді 2011 року. Перший щорічний Міжнародний день джазу у Парижі відкрили Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і посол доброї волі ЮНЕСКО Хербі Хенкок.
День зачіски. Близько 95% усієї площі шкіри вкрите волоссям. Кожна волосина складається з кутикули, кори та серцевини. Середня голова містить понад 100 000 волосяних фолікулів.
Найдавнішим відомим зображенням зачіски є плетіння волосся, яке датується приблизно 30 000 років тому. В історії волосся жінок часто ретельно й акуратно укладали особливим чином, хоча поза домом його також часто залишали прикритим, особливо заміжні жінки.
Першим відомим чоловіком-перукарем був Шампань, який народився на півдні Франції. Переїхавши до Парижа, він відкрив власну перукарню і робив зачіски багатим парижанкам аж до своєї смерті 1658 року. Жіночі зачіски стали вищими в 17 столітті, їх популяризувала перукарка мадам Мартен.
День прикордонника України. 1992 року свято встановлено в Україні указом президента України “Про свято День прикордонника” від 25 травня 1992 року, 4 листопада — день прийняття Верховною Радою України у 1991 році закону “Про Прикордонні війська України”.
Разом з тим, самі прикордонники розділилися у сприйнятті свого професійного свята — ті що служили в радянських прикордонних військах продовжували святкувати його 28 травня, а офіційні заходи проводилися 4 листопада. Починаючи з 2001 року, коли прикордонне відомство очолив генерал-лейтенант Литвин М. М., який ніколи не служив до цього в прикордонних військах, розпочалася активна компанія повернення до прикордонних традицій СРСР.
Указом Президента України від 21 травня 2003 року “Про внесення зміни до указу президента України від 25 травня 1992 року” свято встановлено 28 травня.
Від квітня 2018 року дату встановлено на 30 квітня. День присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- В’єтнам – День перемоги
- Мексика – День дитини
- Нідерланди – День королеви
- Швеція – День короля
- Парагвай – День вчителя
- Таїланд – День захисту прав споживачів
- Грузія – День збройних сил
- Пакистан – День мучеників
- Іран – Національний день Перської затоки
- Франція- Свято Іноземного легіону
- США – День честі, День штату Луїзіана, День вівсяного печива і День родзинок. День притулку для домашніх тварин
Цього дня у світі:
- 711 — Військо Таріка бен Зіяда висадилось на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.
- 1803 — США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.
- 1838 — Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.
- 1840 — петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток на видачу “Кобзаря” Т. Шевченка з друкарні Є. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.
- 1854 — Відкриття першої залізниці в Бразилії.
- 1863 — почалася битва під Чанселорсвіллом.
- 1900 — Анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.
- 1905 — російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
- 1918 — Миколу Василенка призначено отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського. Того ж дня за участі німців проголошено створення Кримської Народної Республіки
- 1977 — Британський рок-гурт Led Zeppelin встановив світовий рекорд з відвідуваності концертів. У Понтіаку (передмістя Детройта), число слухачів становило 76 299 людей.
- 1999 — у зв’язку з виконанням свого мандату в Україні завершила роботу місія ОБСЄ.
- 2018 — АТО на сході України було змінене на Операцію Об’єднаних сил.
Яке сьогодні церковне свято:
30 квітня за православним календарем вшановують пам’ять святого Зосима, якого ще називають Зосим Бджільник. Вважається, що саме він є покровителем бджіл і пасік.
За переказами, він із дитинства цікавився духовним життям і християнством. Згодом юнак познайомився з ченцем Германом, який жив на Соловецькому острові. Вони побудували там келію, до якої почали приїжджати ченці та учні.
Охочих приїхати до келії було так багато, що святі звели храм. Ігуменом його став святий Зосим. Відтоді він відомий як духовний наставник і завзятий захисник християнства.
Прикмети:
- На вишню сідають бджоли – добре вродять плодові дерева.
- Бджоли літають ліниво – буде мало меду.
- На вільсі багато сережок – добре вродить овес, а якщо багато шишок – ячмінь.
- Пішов дощ вранці – до ясного дня.
- На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати.
- Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки.
- Мурахи в будинку – на щастя.
- Граки грають – на хорошу погоду.
Традиції:
- В останній день квітня наші предки вшановували бджіл і тому виставляли надвір вулики. Для цього вони проводили спеціальний ритуал: накривалися столи з хлібом та сіллю, ставили келихи з водою, а потім обходили всі вулики з запаленою свічкою, окропляли їх святою водою.
- Потрібно було обов’язково промовити: “Рой роїться – Зосима веселиться”.
- Крім того, 30 квітня завзято їли мед, пили медовуху, щоб зміцнити здоров’я та мати гарний врожай меду цього року.
Іменини сьогодні святкують:
Михайло, Марія, Тамара, Федір, Олександр.
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