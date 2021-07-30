У п’ятницю, 30 липня, відзначається Всесвітній день вишивки та Міжнародний день дружби.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

День системного адміністратора

День свекра

День книги в м’якій обкладинці

День Незалежності Республіки Вануату

День трону у Королівстві Марокко

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Цей день в історії:

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)

1840 — Микола І заборонив використання назви “Білорусь”, замінивши її на “губернії Північно-Західного краю”.

1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т. Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)

1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація

1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах

1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.

1956 — на американських доларах з’явилося гасло “In God We Trust”.

1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу “Санта-Барбара”.

2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Святої великомучениці Марини.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні буде гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть заметілі

Жаркий і сухий день 30 липня віщує малосніжну і холодну зиму

День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.