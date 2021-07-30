Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- День системного адміністратора
- День свекра
- День книги в м’якій обкладинці
- День Незалежності Республіки Вануату
- День трону у Королівстві Марокко
- Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Цей день в історії:
1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя
1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)
1840 — Микола І заборонив використання назви “Білорусь”, замінивши її на “губернії Північно-Західного краю”.
1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.
1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т. Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)
1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація
1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах
1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.
1956 — на американських доларах з’явилося гасло “In God We Trust”.
1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу “Санта-Барбара”.
2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні християни вшановують пам’ять Святої великомучениці Марини.
Прикмети погоди:
- Якщо сьогодні буде гроза – осінь буде дощовою, а взимку будуть заметілі
- Жаркий і сухий день 30 липня віщує малосніжну і холодну зиму
День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.