30 листопада світ відзначає Всесвітній день домашніх тварин, Всесвітній день слонів, Міжнародний день інформаційної безпеки, День пам'яті жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день "Міста за життя".

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День радіотехнічних військ, у США – Кіберпонеділок, День банки для консервування, День мусу, в ОАЕ – День мучеників, у Шотландії – День святого Андрія, в Ізраїлі – День пам’яті єврейських біженців з арабських країн, у Барбадосі – День незалежності, в Ємені – День незалежності, на Філіппінах – День Андреса Боніфасіо, у ПАР – Regina MUNDI Day.

Цей день в історії:

1763 — Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

1786 — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.

1854 — віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.

1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк в Російській імперії.

1936 — пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.

1954 — у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.

1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою Thriller.

1996 — створено Державну митну службу України.

2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.

2006 — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації Microsoft.

2013 — відбувся незаконний силовий розгін “Беркутом” Євромайдану.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.

На Григорія святкували зустріч північного вітру. У народі Григорія Неокесарійського прозвали Зимовказівником. Наші предки вважали, що у ніч на 30 листопада сняться віщі сни.

Народні прикмети:

Яка погода буде з ранку до полудня, такою буде і перша половина зими, а погода з обіду до вечора віщує другу половину зими.

Темний лід на річці віщує хороший врожай.

Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку.

Мороз – до холодної зими.

Місяць знаходиться в світлому колі – погода зміниться.

Що не можна робити:

Наші пращури на Григорія Чудотворця завжди ходили в баню, щоб залишатися здоровими протягом всього наступного року.

У цей день сім’я збиралася разом. Вважалося, що родина так буде дружня і міцна.

На Григорія не можна міряти чужу обручку і чужі речі — є ризик проміняти своє щастя та забрати собі погане.

В день Григорія Чудотворця краще не вирушати в далеку дорогу.

Іменини у Григорія, Лазаря, Никона, Михайла, Івана та Геннадія.