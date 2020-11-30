Про це розповідають #Букви.
В Україні – День радіотехнічних військ, у США – Кіберпонеділок, День банки для консервування, День мусу, в ОАЕ – День мучеників, у Шотландії – День святого Андрія, в Ізраїлі – День пам’яті єврейських біженців з арабських країн, у Барбадосі – День незалежності, в Ємені – День незалежності, на Філіппінах – День Андреса Боніфасіо, у ПАР – Regina MUNDI Day.
Цей день в історії:
1763 — Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.
1786 — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.
1854 — віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.
1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк в Російській імперії.
1936 — пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.
1954 — у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.
1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою Thriller.
1996 — створено Державну митну службу України.
2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.
2006 — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації Microsoft.
2013 — відбувся незаконний силовий розгін “Беркутом” Євромайдану.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського.
На Григорія святкували зустріч північного вітру. У народі Григорія Неокесарійського прозвали Зимовказівником. Наші предки вважали, що у ніч на 30 листопада сняться віщі сни.
Народні прикмети:
Яка погода буде з ранку до полудня, такою буде і перша половина зими, а погода з обіду до вечора віщує другу половину зими.
Темний лід на річці віщує хороший врожай.
Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку.
Мороз – до холодної зими.
Місяць знаходиться в світлому колі – погода зміниться.
Що не можна робити:
Наші пращури на Григорія Чудотворця завжди ходили в баню, щоб залишатися здоровими протягом всього наступного року.
У цей день сім’я збиралася разом. Вважалося, що родина так буде дружня і міцна.
На Григорія не можна міряти чужу обручку і чужі речі — є ризик проміняти своє щастя та забрати собі погане.
В день Григорія Чудотворця краще не вирушати в далеку дорогу.
Іменини у Григорія, Лазаря, Никона, Михайла, Івана та Геннадія.