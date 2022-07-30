Про це повідомляють #Букви.
30 липня відзначається Міжнародний день дружби. Генеральна Асамблея ООН проголосила це свято у квітні 2011 року.
Проте ідея цього свята виникла ще у 1958 році і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско, Парагвай.
Також щорічно 30 липня у світі відзначають День боротьби з торгівлею людьми – формою сучасного рабства, яка порушує прав людини.
Йдеться не лише про сексуальну експлуатацію або випадки, пов’язані із викраденням людей. Багато постраждалих осіб перебували у трудовій експлуатації чи були втягнені у злочинну діяльність.
А ще 30 липня проводиться Всесвітній або Міжнародний день вишивки заснований шведським “Broderiakademin BRAK” у 2011 році.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Вануату – Національне свято Республіки Вануату, День Незалежності
- Марокко – Національне свято Королівства Марокко, День трону
- Парагвай – Діа-Аміго
- США – Національний день чизкейка
Цього дня у світі:
- 1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви
- 1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя
- 1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)
- 1840 — Микола І заборонив використання назви “Білорусь”, замінивши її на “губернії Північно-Західного краю”.
- 1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.
- 1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)
- 1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація
- 1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах
- 1920 — РНК прийняла постанову “Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі”
- 1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.
- 1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.
- 1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.
- 1956 — на американських доларах з’явилося гасло “In God We Trust”.
- 1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.
- 1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу “Санта-Барбара”.
- 2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
Яке сьогодні церковне свято:
Церква цього дня відзначає свято великомучениці Марини Антіохійської і християнського аскета Лазаря. У цей день часто йдуть сильні грозові дощі.
Святу Марину вважали покровителькою рибалок. Навіть її ім’я перекладається як “морська”.
Прикмети:
- Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.
- Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.
- Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.
- Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.
- Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.
Традиції:
- 30 липня – вдалий день для риболовлі: риби сьогодні багато і вона добре клює.
- Цього дні на столі обов’язково повинні бути страви з риби.
- У цей день на небі з’являються зірниці, однак немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.
- Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей: це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.
- Заборонено гуляти під час грози і особливо блискавки.
- Також не варто друзям сваритися, бо можна не помиритися ніколи.
- Окрім цього, заборонено у цей день розповідати чужі таємниці, інакші всі ваші таємниці теж стануть відомі.
- Не варто й випасати худобу під дощем.
Цього дня іменини відзначають:
Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.