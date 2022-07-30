30 липня відзначають Всесвітній день вишивки, а також - Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людей.

Про це повідомляють #Букви.

30 липня відзначається Міжнародний день дружби. Генеральна Асамблея ООН проголосила це свято у квітні 2011 року.

Проте ідея цього свята виникла ще у 1958 році і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропонував відзначати День дружби під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско, Парагвай.

Також щорічно 30 липня у світі відзначають День боротьби з торгівлею людьми – формою сучасного рабства, яка порушує прав людини.

Йдеться не лише про сексуальну експлуатацію або випадки, пов’язані із викраденням людей. Багато постраждалих осіб перебували у трудовій експлуатації чи були втягнені у злочинну діяльність.

А ще 30 липня проводиться Всесвітній або Міжнародний день вишивки заснований шведським “Broderiakademin BRAK” у 2011 році.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Вануату – Національне свято Республіки Вануату, День Незалежності

Марокко – Національне свято Королівства Марокко, День трону

Парагвай – Діа-Аміго

США – Національний день чизкейка

Цього дня у світі:

1419 — Празька дефенестрація, вбивство гуситами членів міської ради Праги. Розпочався Гуситський рух — багаторічна боротьба народу Чехії проти феодальної експлуатації, німецького засилля та католицької церкви

1502 — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя

1793 — у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто)

1840 — Микола І заборонив використання назви “Білорусь”, замінивши її на “губернії Північно-Західного краю”.

1863 — До Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр проти української мови й українських видань, відомий як Валуєвський указ.

1895 — у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка (1951 року ввійшов до складу львівського державного Музею етнографії та художнього промислу)

1898 — у Москві урочисто відкрита перша міська каналізація

1900 — у Британії заборонена дитяча праця в шахтах

1920 — РНК прийняла постанову “Про ліквідацію мощей у Всеросійському масштабі”

1920 — створено Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця.

1941 — Уряд СРСР та емігрантський польський уряд підписали угоду про взаємопідтримку у війні проти Німеччини й створення на території СРСР польських військових формувань.

1944 — РНК УРСР и ЦК КП(б)У прийняли ухвалу про заходи боротьби з дитячою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.

1956 — на американських доларах з’явилося гасло “In God We Trust”.

1974 — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 — на телеканалі NBC почався показ серіалу “Санта-Барбара”.

2016 — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква цього дня відзначає свято великомучениці Марини Антіохійської і християнського аскета Лазаря. У цей день часто йдуть сильні грозові дощі.

Святу Марину вважали покровителькою рибалок. Навіть її ім’я перекладається як “морська”.

Прикмети:

Яка погода сьогодні, такою буде перша половина осені.

Чайки на воді сидять – до сонячних і ясних днів.

Якщо йде дощ, але хмари білі, то погода буде швидко змінюватися.

Комахи неспокійно поводяться – до сильної зливи.

Якщо день дуже жаркий і сухий, то взимку буде мало снігу.

Традиції:

30 липня – вдалий день для риболовлі: риби сьогодні багато і вона добре клює.

Цього дні на столі обов’язково повинні бути страви з риби.

У цей день на небі з’являються зірниці, однак немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей: це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.

Заборонено гуляти під час грози і особливо блискавки.

Також не варто друзям сваритися, бо можна не помиритися ніколи.

Окрім цього, заборонено у цей день розповідати чужі таємниці, інакші всі ваші таємниці теж стануть відомі.

Не варто й випасати худобу під дощем.

Цього дня іменини відзначають:

Вероніка, Євфрасій, Ірінарх, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина, Сперат, Людмила, Петро, Улита.