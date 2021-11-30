30 листопада 2013 року – вісім років тому – підрозділ "Беркут" вперше розігнав мирний протест на Майдані. Цей день в новітній історії став переломним.

Про це повідомляють #Букви.

Протест розпочався 21 листопада 2013 року як відповідь на рішення тодішнього складу Кабінету Міністрів України поставити на паузу підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Протестувальники безперервно перебували на Майдані – на той час акція тривала вже понад тиждень і мала абсолютно мирний характер.

Саме напередодні, 29 листопада, під час вільнюського саміту “Східного партнерства” тодішній президент Віктор Янукович остаточно підтвердив побоювання, що ні про яку асоціацію вже не йдеться.

Близько 4 ранку на Майдані ночували декілька десятків людей, серед яких переважну більшість становила молодь. Тоді їх оточила набагато численніша група силовиків із трьох регіонів України — Автономної Республіки Крим, Луганської та Чернігівської (за іншими даними, з Донецької) областей.

Вони почали силою розганяти мирний протест. Людей били кийками, використовували проти них вибухові пакети, кидали та тягали по землі, били ногами. Внаслідок жорстоких дій “Беркутів” постраждало щонайменше 79 учасників Майдану.

Частина людей втекла від силовиків і заховалася у Михайлівському монастирі на Михайлівській площі.

Ця подія шокувала українців, які побачили вранці новини та фото з масового побоїща беззбройних протестувальників. І саме вона стала переломною в історії Революції Гідності – тоді протести з проєвропейських переросли в антиурядові.

Наступного дня жителі столиці вийшли на масову акцію протесту проти свавілля влади та правоохоронців. Через три місці президент України Віктор Янукович утік, а силовики убили учасників Революції Гідності.