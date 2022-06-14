Піротехнічними підрозділами МВС було розміновано 2 мільйони гектарів території України. Проте унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ще 30 мільйонів гектарів потребує розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Розмінування також потребують прибережні акваторії Азовського та Чорного морів. Площа територій, які заміновані становить до 19 тис. кв. км.

Повне розмінування України, зважаючи на міжнародний досвід, може тривати від 5 до 10 років.

“Наразі основні зусилля наших служб зосереджені в Чернігівській та Сумській областях, а також у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, де тривають бойові дії”, – зазначила речниця МВС Альона Матвєєва.

274 населених пункти було очищено від мін та боєприпасів під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей.