Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Розмінування також потребують прибережні акваторії Азовського та Чорного морів. Площа територій, які заміновані становить до 19 тис. кв. км.
Повне розмінування України, зважаючи на міжнародний досвід, може тривати від 5 до 10 років.
“Наразі основні зусилля наших служб зосереджені в Чернігівській та Сумській областях, а також у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, де тривають бойові дії”, – зазначила речниця МВС Альона Матвєєва.
274 населених пункти було очищено від мін та боєприпасів під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей.
- Раніше у Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.
- Російські окупаційні війська можуть відправити полонених українців на мінні поля Маріуполя. Окупанти мають намір у такий спосіб “розмінувати” місто.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі декілька саперів із РФ підірвались на міні, при розмінуванні заводу “Азовсталь”.