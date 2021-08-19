30-річна Пеймана Асад залишила Афганістан як біженка в трирічному віці. Протягом 27 років вона мешкала у Великій Британії, проте час від часу поверталася на батьківщину, аби відвідати родичів. Востаннє вона приїхала до Кабула в липні, а минулого тижня дивом вилетіла звідти.

Про те, що коїлося в Кабулі під час захоплення міста талібами, Асад розповіла в ефірі BBC Radio 5 Live.

За словами Асад, вона стала очевидицею хаосу біля аеропорту в день активного наступу бойовиків “Талібану”.

“Це був складний та травматичний досвід для мене, який змінив мій світогляд та справді змінив мене, як особистість”, – розповіла вона.

Дівчина приїхала до Афганістану в липні, а на початку серпня, коли таліби активно захоплювали афганські провінції, родичі порадили їй повернутися до Лондона.

“Моя родина сильно тиснула на мене. Вони говорили: “Тобі треба забронювати квиток і летіти звідси”, – згадала Асад.

Вона стала першою жінкою афганського походження, яку обрали на державну посаду у Великій Британії. Асад — членкиня Ради з питань праці в Харроу (Лондон, Велика Британія).

Однак, дівчина не послухала рідних:

“Я була впевнена, що талібам не вдасться взяти Кабул та уряд Афганістану залишиться при владі”, – розповіла дівчина. Але 14 серпня ситуація кардинально змінилася, коли таліби стояли біля Кабула.

Рідні продовжували просити Асад залишити країну. Вони пояснювали, що таліби можуть перевіряти всі транспортні засоби та будинки, а якщо Асад знайдуть — можуть заборонити залишити країну через підозру “в співпраці з закордонним урядом”.

З огляду на це, Асад швидко зібрала валізи та переїхала до іншої квартири, розташованої ближче до аеропорту. У той момент британський уряд вже почав допомагати своїм громадянам та афганцям, які сприяли союзним військовим, евакуюючи їх з Кабула.

“Приблизно о 10 ранку мені зателефонували з посольства. Британське посольство повідомило, що мене евакуюють з Кабула… Я тоді саме пила чай… До мене постукав сусід… Він сильно панікував і сказав, що таліби вже в Кабулі, захопили кілька районів і наближаються до мого… Мені потрібно було йти в ту ж хвилину”, – розповіла вона.

Оскільки дороги в місті вже заблокували, йти до аеропорту довелося пішки. Дорогою вона побачила сотні людей… Всі бігли в напрямку аеропорту.

“Всі власники магазинів вийшли на вулицю, аби побачити, що відбувається… Вони бачили лише паніку, хаос та страх… Один з тих, хто біг в аеропорт, показав на мене пальцем та сказав: “Ти – якщо таліби піймають тебе, вони вб’ють тебе. Тобі краще бігти швидше”… Тоді мені дійсно стало страшно, бо це могло б бути правдою… Я поквапилася”, – згадала Асад.

Коли вона знайшла місце зустрічі, про яке їй повідомило посольство, то виявилося, що вона запізнилася. Їй повідомили, що чиновники вже поїхали.

“Я стояла посеред вулиці… У мене було 3% заряду на телефоні… Я подивилась на телефон і подумала, що якщо мій телефон перестане працювати, а я стою тут, а посольства вже немає, то невідомо – що буде… А “Талібан” все ближче. Мені потрібно було знайти безпечне місце… Я знайшла афганську родину, яка захотіла прихистити мене. Вони дозволили мені зарядити телефон й нагодували… Я зателефонувала до Міністерства закордонних справ, своєму знайомому в Лондоні Гарету Томасу і він порадив мені повернутися на місце зустрічі та чекати”, – розповіла Асад.

Родина, яка прихистила жінку, автівкою відвезла її до місця зустрічі. Там вже були британські військові, які допомагали евакуювати громадян.

Вони розповіли Асад, що таліби вже розпочали обшуки в будинках, шукаючи іноземців та афганців, які протягом 20-річної війни допомагали американським та союзним військовим.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.