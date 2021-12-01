Сьогодні – тридцята річниця з дня проведення референдуму за незалежність України.

Про це повідомляють #Букви.

Всеукраїнський референдум організувала Верховна Рада та уряд УРСР. Запитання було всього одне:

“Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”

1 грудня 1991 року українці відповіли на це запитання під час референдуму. Варіантів відповіді було два: “Так, підтверджую” або “Ні, не підтверджую”.

90,32% українців обрали незалежність.

Текст Акту Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року, і він був розміщений у бюлетені референдуму.

Референдум про незалежність України відбувся в усіх адміністративних регіонах України: у 24 областях, Автономній республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.

Загалом участь у голосуванні взяли 84,18% населення України – 31 891 472 особи. За варіант “Так, підтверджую” проголосувала 28 804 071 особа.

У Криму акт про незалежність підтримало 54,19% громадян, у Севастополі ствердно відповіли 57,07 %.

У Донецькій, Луганський, Одеській, Харківській областях Акт про незалежність підтвердили понад 80 % виборців.

В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях за незалежність України проголосувало понад 95 %.

У решті областей — понад 90 % громадян.

В цей же день, 1 грудня відбулися перші в історії вибори президента незалежної України. Загалом було 6 кандидатів, через яких українці обирали першого очільника держави в сучасній історії.

Фаворитами були Леонід Кравчук, В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко.

Главою держави українці обрали Леоніда Кравчука. Він набрав 61,59% голосів. Другий результат на виборах здобув В’ячеслав Чорновіл – 23,27%, Левко Лук’яненко посів третє місце, набравши 4,49%.