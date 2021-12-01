Про це повідомляють #Букви.
Всеукраїнський референдум організувала Верховна Рада та уряд УРСР. Запитання було всього одне:
“Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”
1 грудня 1991 року українці відповіли на це запитання під час референдуму. Варіантів відповіді було два: “Так, підтверджую” або “Ні, не підтверджую”.
90,32% українців обрали незалежність.
Текст Акту Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року, і він був розміщений у бюлетені референдуму.
Референдум про незалежність України відбувся в усіх адміністративних регіонах України: у 24 областях, Автономній республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.
Загалом участь у голосуванні взяли 84,18% населення України – 31 891 472 особи. За варіант “Так, підтверджую” проголосувала 28 804 071 особа.
У Криму акт про незалежність підтримало 54,19% громадян, у Севастополі ствердно відповіли 57,07 %.
У Донецькій, Луганський, Одеській, Харківській областях Акт про незалежність підтвердили понад 80 % виборців.
В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях за незалежність України проголосувало понад 95 %.
У решті областей — понад 90 % громадян.
В цей же день, 1 грудня відбулися перші в історії вибори президента незалежної України. Загалом було 6 кандидатів, через яких українці обирали першого очільника держави в сучасній історії.
Фаворитами були Леонід Кравчук, В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко.
Главою держави українці обрали Леоніда Кравчука. Він набрав 61,59% голосів. Другий результат на виборах здобув В’ячеслав Чорновіл – 23,27%, Левко Лук’яненко посів третє місце, набравши 4,49%.
- Нагадаємо, 4 вересня 1991 року над будівлею українського Парламенту вперше вивісили прапор України. Це трапилося лише на десятий день незалежності України.