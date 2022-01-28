28 січня 1992 року Верховна Рада Україна затвердила синьо-жовтий прапор України, який символізував нову незалежну державу.

Про це повідомляють #Букви.

Таке рішення депутати ухвалили після численних дискусій та тиску з боку громадськості. Адже для того, щоб Україні сформувати дипломатичні відносини, необхідно було офіційно затвердити національну атрибутику держави.

Також рішення підтверджувалося 20-ю статтею Конституції України, де зазначалося, що Державний Прапор України являє собою дві рівновеликі горизонтальні смуги синього і жовтого кольорів.

Роками пізніше затвердили й День Державного Прапора України, який щороку відзначається 23 серпня.

Чинну гаму кольорів схвалила Центральна Рада у 1818 році на чолі з українським істориком та політичним діячем Михайлом Грушевським. До цього український стяг не раз змінював кольори, перш ніж набути сучасного вигляду.

Варто зазначити, що за часів радянської політики символіка українського прапора вважалася небезпечним злочином та переслідувалася.

Наразі під синьо-жовтим прапором ведеться війна проти російської агресії на сході України.