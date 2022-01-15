Історію найголовнішої державної мелодії вирішили нагадати #Букви.

Рішення про затвердження Державного гімну підписав голова Верховної Ради Іван Плющ у роковини смерті Павла Чубинського 15 січня.

Щоб уникнути конфлікту з парламентом питання тексту гімну було відкладено (спеціальна парламентська комісія з цього питання була створена лише у 1996 році).

У березні 1993 року Симфонічний оркестр державної телерадіокомпанії України під керівництвом Володимира Сіренка здійснив фондовий запис Державного Гімну України.

6 березня 2003 р. Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Державний Гімн України”, запропонований президентом Леонідом Кучмою. Законопроектом пропонувалося затвердити як Державний Гімн Національний Гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна”.

У той же час перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме “Ще не вмерла України і слава, і воля”. Цей закон підтримали 334 народних депутати, проти висловилися 46. Не брали участі в голосуванні комуністи і соціалісти.

Створення українського гімну

Все почалось з осені 1862 року. Український етнограф, фольклорист, поет Павло Платонович Чубинський пише вірш “Ще не вмерла Україна”, якому у майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу.

Поширення цього вірша серед українофільських гуртків, щойно об’єднаних у громади, сталося миттєво. Проте, вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського “за вредное влияние на умы простолюдинов” на проживання в Архангельську губернію під нагляд поліції.