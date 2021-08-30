Сьогодні, 30 серпня, у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а також Міжнародний день Каберне Совіньон.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1835 — в Австралії засноване місто Мельбурн.

1836 — в Техасі засноване місто Х’юстон.

1877 — французький винахідник-самоук Еміль Рено запатентував праксіноскоп — прабатька мультиплікації.

1901 — Х’юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг.

1919 — українські війська вибили червоноармійців з Житомира і звільнили місто.

1919 — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволила Київ.

1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем.

1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів’є й Вів’єн Лі.

1991 — в Українській РСР заборонена Комуністична партія.

Яке сьогодні церковне свято:

30 серпня за народним календарем – Мирона. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами.

Прикмети погоди:

З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).

Якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.

Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Павло, Мирон, Пилип, Маргарита, Роза.