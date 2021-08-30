Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1835 — в Австралії засноване місто Мельбурн.
1836 — в Техасі засноване місто Х’юстон.
1877 — французький винахідник-самоук Еміль Рено запатентував праксіноскоп — прабатька мультиплікації.
1901 — Х’юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг.
1919 — українські війська вибили червоноармійців з Житомира і звільнили місто.
1919 — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволила Київ.
1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем.
1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів’є й Вів’єн Лі.
1991 — в Українській РСР заборонена Комуністична партія.
Яке сьогодні церковне свято:
30 серпня за народним календарем – Мирона. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами.
Прикмети погоди:
З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).
Якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.
Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.
Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.
Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Павло, Мирон, Пилип, Маргарита, Роза.