30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, День народження електричного пилососа, День народження компакт-касети, День доставлених посилок, Міжнародний день вина "Каберне Совіньон".

Про це розповідають #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День шахтаря, в США – День холістичного методу лікування домашніх тварин, День топлес, День підсмаженого зефіру, День Франкенштейна, День пляжу, в Португалії – Винний фестиваль, в Тайвані – День бабусь і дідусів, в Казахстані – День Конституції, у Вірменії – День озера Севан, в Туреччині – День перемоги, в Перу – День святої Рози Лімської, в Киргизстані – День архівіста. Пам’ятні дати 30 серпня, річниці та події У 1860 році був запущений перший британський трамвай – Birkenhead Street. У 1873 році була відкрита Земля Франца-Йосипа. У 1877 році французький винахідник-самоучка Еміль Рено запатентував праксиноскоп – прабатько мультиплікації.

У 1901 році англійський винахідник Хьюберт Сесіл Бут запатентував електричний пилосос.

У 1963 році між Москвою і Вашингтоном була встановлена ​​”гаряча лінія” з метою уникнення “випадкової” ядерної війни.

У 1973 році в Кенії заборонили полювання на слонів.

У 1995 році фон Течнер і Іварс створили компанію Opera Software.

У 2002 році Генрі Купрашвілі в древнегрузінського військово-тренувальному стилі, пов’язаний в чотирьох місцях по руках і ногах, першим в історії людства переплив протоку Дарданелли. Він подолав 12 кілометрів за 3 години і 15 хвилин.

Народні прикмети на 30 серпня

Туман і роса вранці – на гарну погоду.

Небо темними хмарами затягнулося – до негоди.

Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.

Іній з ранку – до багатого врожаю в наступному році.

Якщо вітер дме поривами, то буде тиха погода.

Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.

Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.

Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.

Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.

Якщо в цей день добра погода, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 30 серпня

Сьогоднішній день вважається невдалим для сватання, заручин чи весілля.

Не можна займатися ворожінням.

Не рекомендовано в цей день довго дивитися в дзеркало.

У цей день варто уникати сварок інакше увесь рік пройде в скандалах.

30 серпня в народному календарі вшановують святого мученика Мирона, який був священнослужителем в Ахаії.

Іменини сьогодні святкують: Мирон, Уляна, Юлія.