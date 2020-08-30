Щороку 30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення, або День зниклих безвісти.

Про це розповідають #Букви.

День встановлено згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Тієї ж резолюцією Асамблея оголосила 30 серпня Міжнародним днем ​​жертв насильницьких зникнень.

Насильницькі зникнення людей перетворилися на глобальну проблему, не обмежується будь-яким конкретним регіоном світу.

В ООН особливу занепокоєність викликають:

безперервні переслідування захисників прав людини, родичів потерпілих, свідків та адвокатів, що займаються випадками насильницького зникнення;

використання державами антитерористичної діяльності в якості виправдання за порушення своїх зобов’язань;

все ще широко поширена практика безкарності щодо насильницьких зникнень.

Жертвами зникнення можуть стати також діти. Зникнення дитини є прямим порушенням низки положень Конвенції про права дитини.