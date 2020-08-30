Про це розповідають #Букви.
День встановлено згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Тієї ж резолюцією Асамблея оголосила 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
Насильницькі зникнення людей перетворилися на глобальну проблему, не обмежується будь-яким конкретним регіоном світу.
В ООН особливу занепокоєність викликають:
- безперервні переслідування захисників прав людини, родичів потерпілих, свідків та адвокатів, що займаються випадками насильницького зникнення;
- використання державами антитерористичної діяльності в якості виправдання за порушення своїх зобов’язань;
- все ще широко поширена практика безкарності щодо насильницьких зникнень.
Жертвами зникнення можуть стати також діти. Зникнення дитини є прямим порушенням низки положень Конвенції про права дитини.
- 30 серпня світ відзначає Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, День народження електричного пилососа, День народження компакт-касети, День доставлених посилок, Міжнародний день вина “Каберне Совіньон”.