Про це повідомляють #Букви.
У Греції святкують День учителя, у США – національний День круасанів, в Азербайджані – День працівників митної служби, в Індії – День страждальців за незалежність в Індії.
Віряни вшановують пам’ять Антонія Великого, Іполіта Римського, Карла І. Також 30 січня – День трьох святителів.
Пам’ятні дати:
У 1853 році — в соборі Паризької Богоматері Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо.
У 1970 році у Великій Британії випробували перше спеціально сконструйоване рятувальне судно, яке згодом прослужило 40 років. Завдяки йому під час штормів вдалося врятувати життя не одній сотні людей.
У 1901 році відбулася інтронізація Шептицького до Галицького митрополита
У 1915 німецький флот вперше використав підводні човни.
У 1918 році Українська Центральна Рада ухвалила рішення про створення добровольчої української армії.
У 1930 році почалося розкуркулення заможний селян Радянською владою.
У 1933 році до влади в Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером.
У 1992 році у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі.
Також у 1992 році незалежність України визнала Ісландія.
Цього ж, 1992 року, Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;
У 2004 році українською мовою було створено першу статтю Вікіпедії – Атом.
30 січня народилися:
У 1848 році народився Фердинанд Манліхер – австрійський інженер, зброяр, найвідоміший як конструктор магазинної, автоматичної гвинтівок і автоматичного пістолета.
У 1869 році народився Оскар Камінсткий. Він був українським оперним і камерним співаком.
У 1882 році народився Франклін Рузвельт – 32-й президент Сполучених Штатів Америки.
У 1895 році народився Петро Дяченко – генерал-хорунжий Української Національної Армії (УНА), командир полку Чорних Запорожців, 2-ї дивізії УНА.
У 1899 народився Володимир Горбовий, галицький адвокат, правозахисник у політичних процесах, діяч Української військової організації та Організації українських націоналістів.
У 1900 народився Ісак Дунаєвський – радянський композитор українсько-європейського походження.
У 1904 році народився Алексенко Іван Никанорович – український радянський інженер-конструктор, танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паровозобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.
У 1904 році народився Антон Комар – український фізик, професор, академік АН УРСР.
У 1905 році народилася українська біологиня Оксана Мешко – учасника опозиційного руху в Україні в повоєнний період, очільниця Української Гельсінської групи.
У 1912 році народилася Барбара Такман – американська історикиня, письменниця та журналістка.
У 1923 році народився радянський кінорежисер українського походження Леонід Гайдай.
У 1930 році народився Всеволод Нестайко – український дитячий письменник.
У 1956 році народився Федір Шпиг – український банкір, політик та громадський діяч. Кандидат економічних наук, президент Асоціації аматорського футболу України, голова опікунської ради Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Традиції:
30 січня не можна палити та викидати особисті речі – вважається, що погіршиться здоров’я.
Цього дня також не бажано позичати гроші, особливо родичам – не повернуть назад.
30 січня не варто працювати з гострими предметами – вишивати, шити, точити ножі.
Прикмети:
Тепла погода 30 січня ознаменовує початок морозів у лютому.
Якщо весь ранок хмарно – чекайте ранньої весни.
Якщо сніжить до півдня – весна буде пізньою та холодною.
30 січня іменини святкують: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.
- Нагадаємо, 29 січня відмічали День пам’яті героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. 29 січня в церковному календарі – день поклоніння чесним веригам апостола Петра. Веригами називають ланцюги або кайдани, які стримують руки.